全球離岸風電遇逆風 沃旭能源：對台灣市場仍具信心

中央社／ 台中18日電

全球離岸風電正遭遇逆風，沃旭能源近日宣布2030年前縮減投資計畫。沃旭能源亞太區總裁古沛明今天強調，沃旭對亞太、尤其台灣市場仍深具信心，因政府綠能目標、企業綠電需求明確，期盼參與區塊開發3-3期選商。

全球離岸風電近年受俄烏戰爭影響，缺料、缺船導致成本大增，美國新任總統川普反風電，市場再掀漣漪，不少風電商轉趨保守；沃旭能源近日也宣布，考量離岸風電產業面臨成本激增和供應鏈問題，決定將2030年前的投資計畫縮減25%。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per MejnertKristensen）今天接受媒體訪問表示，相關策略細節、新方向如何影響亞太等區域市場未明，但即便有影響，應也是微乎其微，目前在台灣有2GW風場營運與建置中，他不認為公司策略會影響在台灣發展。

沃旭能源在台灣深耕多年，除了是台灣首座離岸風場「海洋風電」的最大股東，900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場已在去年完工併聯，920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場也在今天啟動海上建置工程，預計2026年全數併聯發電，未來將供應台積電大規模綠電。

古沛明表示，即便全球離岸風電遭遇逆風，對於亞太尤其台灣市場仍深具信心，因台灣政府綠能轉型目標明確且遠大，企業對綠電需求持續增長，這也是為何當初選擇台灣作為亞太首站。

談及政府放慢離岸風電政策腳步，他說，各國能源政策發展期程有暫時性步調放緩十分常見，重申對台灣市場深具信心，畢竟政府政策目標明確，也可見台灣離岸風電產業發展持續進步。

沃旭能源先前在區塊開發3-1期最後關頭緊急喊卡、並未投標，3-2期重回戰場，但最後並未得標。被問及對3-3期選商看法，古沛明表示，沃旭非常希望參與下一輪選商，仍待政府公布選商細節，持續與政府保持密切溝通，樂觀正面看待。

至於有無期待選商時程，他說，很難說，因目前看來，政府似乎是放慢目標，先處理前幾輪競標後執行狀況。

綠電 離岸風電

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