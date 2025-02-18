資安署長蔡福隆提四重點工作 盼壯大我國資安產業

資安署長蔡福隆18日指出，為壯大我國資安產業，將分別從政府、人才、產業面向著手，透過增加需求面來提升我國資安產業的增加，未來將會持續與數產署密切合作。

蔡福隆表示，資安就是國安，資安署肩負國家資安政策的推動與落實，自己上任後將聚焦四項重點工作，首先，建構全社會資安防禦韌性、其次，提升關鍵基礎設施資安防護及韌性、第三，壯大我國資安產業、第四，新興資安科技應用及合作。

蔡福隆說，首先在「建構全社會資安防禦韌性」方面，將有系統的擴大資安人才培育，並逐步建構全社會資安防護網，以完善國家資安應變機制；「提升關鍵基礎設施資安防護及韌性」方面，工控系統安全將是重要挑戰，將透由建立資安防衛體系，加強工控系統人員培訓，增加關鍵基礎設施構面專家，落實領域基準以提升關鍵基礎設施工控系統防護能量。

蔡福隆提到，在「壯大我國資安產業」方面，主要是觀察到目前我國資安產業自主產品並不多，大多都是代理海外產品都多，但資安是一項相當重要的工作，因此為了鼓勵我國資安產業自主研發產品，將先從政府面向著手，包括完善法規規範及標準、創造產業資安需求、推動產業國際落地、培訓資安人才等都是未來做法，透過政策面來推動產業，在產業面的布局上就是資安品牌國際行銷、研發資安產品、提收產業資安量能、擴大資安產業規模等。

此外，蔡福隆也說，當需求增加也會帶動資安人才需求，根據推估2024年全球資安人才缺口約476萬人，未來也會透過系統性地擴大資安人才培育，尤其是公部門的資安人才也會積極透過職訓來延攬更多人加入資安署的行列。

至於在「新興資安科技應用及合作」方面，賴福隆表示，將致力加速推動資安產業及產業資安的AI化等及深化國際資安合作、交流及結盟。

另外針對今年預算遭到立法院刪除，是否會影響我國資安防護的狀況，蔡福隆說，還是以資安防護還是核心重點工作，建立可信賴的資安環境、強化關鍵基礎設施防護，防禦工作還是最大重點，因此接下來在預算上也會做調配，影響最大的還是出差經費，目前已經被刪減為零，所以未來可能在參加國際會議上可能就透過視訊。因此在預算的調配上重點還是以防禦工作為最大重點，因為在國家資安防護上不能打折扣。