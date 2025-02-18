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鋰錳鐵納入美國能源部補助計畫 泓辰喜迎川普MAGA商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
泓辰董事長陳宏力。記者吳凱中／攝影
泓辰董事長陳宏力。記者吳凱中／攝影

電池正極材料廠泓辰（3616）今年將設置年產能2,200噸的鋰錳鐵（LMFP）示範產線，預計將於今年底前啟動量產，展望後市，泓辰董事長陳宏力指出，今年一大營運目標就是確定歐美市場設廠計劃，擬採取與客戶合資方式成立新公司，搶攻歐美市場商機。此外，鋰錳鐵材料已納入美國能源部補助計畫，泓辰成為「讓美國再次偉大」（MAGA）受惠供應鏈。

泓辰目前廠區位於桃園平鎮，去年鋰錳鐵年產能為800噸，目前設置年產能2,200噸的示範產線，預計將於今年底前啟動量產，未來邁向萬噸級產能。

由於泓辰正極材料業務目前與客戶多數處於NRE（委託開發專案），對業績貢獻偏小，近九成營收來自機器設備、整廠輸出方案，不過，陳宏力指出，業務比重將逐年調整，主要是因看好鋰錳鐵材料出貨成長。

陳宏力表示，泓辰今年一大營運目標就是確定歐美市場設廠計劃，雖然川普上台後美國綠能政策有所改變，但泓辰九成客戶在歐美市場，因此為貼近客戶，泓辰目標仍是要在歐洲或美國設廠，預計最快今年將拍板決定至少一個海外設廠計劃。

陳宏力透露，已有不少客戶邀請泓辰歐美布局，但公司不會獨資設廠。他舉例，泓辰可能跟電池廠或終端車廠客戶合資海外公司。此外，若泓辰確定設立海外合資廠，預計相關設備也將採購自泓辰，對業績帶來正面挹注。

鋰錳鐵電池具有磷酸鐵鋰（LFP）的安全穩定性與低成本，並通過添加錳元素提升電壓與能量密度，使續航能力接近三元（NCM）鋰電池。鋰錳鐵具有更長周期的使用壽命，特別適用BBU、大型儲能、重型車輛，應運層面包含AI、軍工、電動車等戰略產業。

此外，泓辰在美國第二十四屆先進車輛電池論壇（AABC）上，獲得美國能源部公開推薦。更重要的是，美中科技貿易戰氛圍下，美國能源部已撥款18.2億美元給14個專案，積極打造美國電池供應鏈，泓辰已獲美國能源部推薦，成為重要合作標的材料廠商。

陳宏力強調，這彰顯鋰錳鐵技術商品化的價值，更讓台灣展現對全球鋰電池產業的影響力。

在2025年初美中貿易戰重啟，中國大陸商務部今年初隨即宣布，擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」，執行重點在鋰錳鐵技術管制。由於中國大陸在全球鋰離子電池正極材料的產量占比逾8成，因此各國電池供應鏈積極發展自主化，其中占電池成本百分之四十的正極材料被視為重要戰略物資，一旦技術管控開始執行，泓辰將成為鋰錳鐵非中的供應鏈首選。

泓辰從2010年起即投入鋰錳鐵技術開發，並與工研院材化所共同合作，成為全球首家量產的公司，並於去年12月在美國AABC首度發表公司自產正極材料粉體設備，更可快速調適正極材料配方，以配合海內外客戶不同性能要求之電動車電池規格。

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