快訊

研究：50歲前養成「這些習慣」可降腦中風、失智症風險

總預算協商破局明出立院 韓國瑜挨罵受不了柯建銘回嗆這句

聽新聞
0:00 / 0:00

電電公會李詩欽：5月會有台灣伺服器大廠宣布在德州擴大投資

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
電電公會理事李詩欽透露，川普上任百日前後，會有台灣AI伺服器大廠在德州宣布擴大對美投資。記者陳儷方／攝影
電電公會理事李詩欽透露，川普上任百日前後，會有台灣AI伺服器大廠在德州宣布擴大對美投資。記者陳儷方／攝影

電機電子工業同業公會理事長李詩欽18日表示，川普上任後，加速供應鏈轉移到美國生產的腳步，他並透露，5月就會看到台灣大型AI伺服器代工廠宣布在德州擴大投資。

李詩欽出席工商協進會「第354場工商講座」，以「電電公會對川普2.0的因應策略」為題發表演講，他說，從美國總統川普當選至今105天，每天都是高潮迭起，就如同川普曾在影集《誰是接班人》 所言，「It's nothing PERSONAL, it's just BUSINESS.（無關個人恩怨，只是在商言商)」。

李詩欽表示，川普當選以來，電電公會陸續到華府、加州、德州及新墨西哥州考察，台灣資通訊產業在美國的投資，遠低於在美國市場市占率，2025年一定要達到很高的投資額，讓川普政府重新定位台灣與美國合作的雄心與積極度。

對於德州的投資，李詩欽說，台廠在過去20至30年就曾到德州投資，但因客戶考量成本，供應鏈因此逐漸轉移至墨西哥，近期則陸續考慮回歸德州，去年7月德州州長艾伯特（Greg Abbott）就曾來訪，與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，也在台設立德州在台辦事處，展現對台灣的重視。

李詩欽表示，2月10日與電電公會同事共同參訪德州，與艾伯特展開更進一步的討論，也有五家電電公會大型企業一同前往，討論AI伺服器產能移轉問題。目前台灣ODM廠在伺服器主機板市占率超過九成，伺服器系統市占率也達到八成，但在墨西哥與美國生產僅占不到15%。

李詩欽認為，有關國安考量、更先進技術的產能，一定是直接到美國當地生產，不過當時產業規畫腳步還沒這麼快速，川普上任後，只是加速供應鏈轉移到美國生產的腳步，預期5月10日前，會看到台灣大型AI伺服器代工廠宣布在德州擴大投資。

李詩欽指出，過去許多廠商在德州都有廠，只是規模不夠大，無法因應未來AI大幅成長的需求，因應川普上任擴大投資，一方面除了是機遇，一方面也是對未來產業前景樂觀看待。

川普 美國

延伸閱讀

川普施壓台積電…賴清德裝沒事？ 郭正亮曝計謀：事後還能邀功

CNN分析：烏戰和談前 川普或已讓步普亭

布魯金斯研究院學者：賴清德今年面臨3大挑戰

川普祭對等關稅 學者：回到1913年前用外國錢養聯邦

相關新聞

川普別急！百日有大禮：5月有更大AI伺服廠投資美國

美國總統川普以加關稅為手段，迫使貿易對手國增加對美採購或投資，讓資金回流美國，電電公會理事長李詩欽18日透露，川普上任1...

加薪追上通膨 總薪資平均逾6萬

行政院主計總處昨天發布去年十二月和全年薪資調查，在企業加薪潮帶動下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆由負轉正，且總薪資平...

電電公會李詩欽：5月會有台灣伺服器大廠宣布在德州擴大投資

電機電子工業同業公會理事長李詩欽18日表示，川普上任後，加速供應鏈轉移到美國生產的腳步，他並透露，5月就會看到台灣大型A...

泓辰材料獲美國能源部推薦 鋰錳鐵將成主流

電池正極材料領導廠商泓辰（3616）宣布，深耕多年的鋰錳鐵（LMFP）開花結果，今年將設置年產能2200噸的示範產線，未...

【重磅快評】風電爛攤又添一樁 經濟部別只哭窮不罰錢

蔡政府時代大力推動綠能，其中又以離岸風電建置為主力。不過，近日卻傳出力麗集團投資的「海峽一期」風電廠，因為進度嚴重落後，...

推地熱、小型水力發電 苗栗綠能積極公私並進

綠能夯！苗栗利用優勢，縣府選定泰安鄉泰雅原住民文化產業區周邊推動地熱發電，頭屋鄉明德社區發展小水力公民發電廠，朝淨零碳排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。