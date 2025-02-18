電電公會李詩欽：5月會有台灣伺服器大廠宣布在德州擴大投資

電機電子工業同業公會理事長李詩欽18日表示，川普上任後，加速供應鏈轉移到美國生產的腳步，他並透露，5月就會看到台灣大型AI伺服器代工廠宣布在德州擴大投資。

李詩欽出席工商協進會「第354場工商講座」，以「電電公會對川普2.0的因應策略」為題發表演講，他說，從美國總統川普當選至今105天，每天都是高潮迭起，就如同川普曾在影集《誰是接班人》 所言，「It's nothing PERSONAL, it's just BUSINESS.（無關個人恩怨，只是在商言商)」。

李詩欽表示，川普當選以來，電電公會陸續到華府、加州、德州及新墨西哥州考察，台灣資通訊產業在美國的投資，遠低於在美國市場市占率，2025年一定要達到很高的投資額，讓川普政府重新定位台灣與美國合作的雄心與積極度。

對於德州的投資，李詩欽說，台廠在過去20至30年就曾到德州投資，但因客戶考量成本，供應鏈因此逐漸轉移至墨西哥，近期則陸續考慮回歸德州，去年7月德州州長艾伯特（Greg Abbott）就曾來訪，與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」，也在台設立德州在台辦事處，展現對台灣的重視。

李詩欽表示，2月10日與電電公會同事共同參訪德州，與艾伯特展開更進一步的討論，也有五家電電公會大型企業一同前往，討論AI伺服器產能移轉問題。目前台灣ODM廠在伺服器主機板市占率超過九成，伺服器系統市占率也達到八成，但在墨西哥與美國生產僅占不到15%。

李詩欽認為，有關國安考量、更先進技術的產能，一定是直接到美國當地生產，不過當時產業規畫腳步還沒這麼快速，川普上任後，只是加速供應鏈轉移到美國生產的腳步，預期5月10日前，會看到台灣大型AI伺服器代工廠宣布在德州擴大投資。

李詩欽指出，過去許多廠商在德州都有廠，只是規模不夠大，無法因應未來AI大幅成長的需求，因應川普上任擴大投資，一方面除了是機遇，一方面也是對未來產業前景樂觀看待。