電電公會李詩欽：5月會有台灣伺服器大廠宣布在德州擴大投資

電機電子工業同業公會理事長李詩欽18日表示,川普上任後,加速供應鏈轉移到美國生產的腳步,他並透露,5月就會看到台灣大型AI伺服器代工廠宣布在德州擴大投資。

李詩欽出席工商協進會「第354場工商講座」,以「電電公會對川普2.0的因應策略」為題發表演講,他說,從美國總統川普當選至今105天,每天都是高潮迭起,就如同川普曾在影集《誰是接班人》 所言,「It's nothing PERSONAL, it's just BUSINESS.(無關個人恩怨,只是在商言商)」。

李詩欽表示,川普當選以來,電電公會陸續到華府、加州、德州及新墨西哥州考察,台灣資通訊產業在美國的投資,遠低於在美國市場市占率,2025年一定要達到很高的投資額,讓川普政府重新定位台灣與美國合作的雄心與積極度。

對於德州的投資,李詩欽說,台廠在過去20至30年就曾到德州投資,但因客戶考量成本,供應鏈因此逐漸轉移至墨西哥,近期則陸續考慮回歸德州,去年7月德州州長艾伯特(Greg Abbott)就曾來訪,與經濟部簽署「經濟發展意向聲明」,也在台設立德州在台辦事處,展現對台灣的重視。

李詩欽表示,2月10日與電電公會同事共同參訪德州,與艾伯特展開更進一步的討論,也有五家電電公會大型企業一同前往,討論AI伺服器產能移轉問題。目前台灣ODM廠在伺服器主機板市占率超過九成,伺服器系統市占率也達到八成,但在墨西哥與美國生產僅占不到15%。

李詩欽認為,有關國安考量、更先進技術的產能,一定是直接到美國當地生產,不過當時產業規畫腳步還沒這麼快速,川普上任後,只是加速供應鏈轉移到美國生產的腳步,預期5月10日前,會看到台灣大型AI伺服器代工廠宣布在德州擴大投資。

李詩欽指出,過去許多廠商在德州都有廠,只是規模不夠大,無法因應未來AI大幅成長的需求,因應川普上任擴大投資,一方面除了是機遇,一方面也是對未來產業前景樂觀看待。