川普別急！百日有大禮：5月有更大AI伺服廠投資美國

美國總統川普以加關稅為手段，迫使貿易對手國增加對美採購或投資，讓資金回流美國，電電公會理事長李詩欽18日透露，川普上任100天，大約5月10日前會，應該會有更大型的AI伺服器廠商會在德州宣布擴大投資，相較於在美國市場的占比，台灣在美國的投資確實不夠，現在就是一個擴大對美投資的機會。

工商協進會18日舉辦第345場工商講座，電電公會理事李詩欽應邀專題演講「電電公會對Trump 2.0的因應策略」。

李詩欽指出，2024年台灣ICT產業營收有1兆美元，占全球ICT產業營收的27％，台灣2024年對美國出口1163億美元，自美國進口424億美元，貿易順差為739億美元，其中ICT產品出口占7成，大約8200億美元，分析台灣ICT產業製造占比，25％在台灣製造，大陸製造約占40％，其他地區35％。台灣是美國第一大IC進口及貿易逆差國。

李詩欽表示，過去台灣相關產業曾經大幅投資德州，但後來因為客戶考慮成本，逐漸移到墨西哥，但最近發現到墨西哥投資，對於台美墨的長期發展並沒有利益，因此去年開始，已著手為重返德州投資做準備；去年經濟部與德州政府簽署聲明，雙方將在半導體、電動車、能源、創新科技等領域共同合作。

今年2月電電公會率5家公司會員回訪德州，李詩欽說，台灣與德州雙方討論未來的合作將聚焦AI伺服器，可能馬上從各地轉到德州生產，目前，台灣伺服器ODM廠占全球伺服器主機板產量90％以上，系統占80％以上，但在北美的生產不到15％，亦即85％是美墨之外的地方生產，在川普力量的推動下，可以減少廠商增加對美投資的遲疑，可加速轉換生產地的時程。

李詩欽說，預計今年，特別是川普上任100天，大約是5月10日左右，會有更大型的AI伺服器廠商會在德州宣布擴大投資，很多企業在德州有設廠，只是工廠規模不夠大，無法面對未來AI相關需求大幅的成長，而現在正好是一個機遇，一方面是因為投資本來就不夠，二方面是前景發展相對樂觀。

李詩欽會後受訪時解釋，最近有企業陸續前往德州洽談、考察、買地等，期待5月會有具體的計畫，但目前仍在各公司的決策過程，大家可以耐心等待。