淨零綠生活大聯盟成立 環境部攜手企業推動綠生活

為實現臺灣2050年淨零排放目標及推動國家希望工程「形塑淨零永續綠生活」策略，環境部攜手產業各界響應「淨零綠生活」於18日成立「淨零綠生活大聯盟」，集結產、學、研超過20個單位率先加入聯盟，共同宣誓邁向綠生活的決心，期待透過企業的力量，凝聚員工淨零意識，帶動全民實踐淨零綠生活。

環境部長彭啓明致詞時表示，賴總統提出臺灣希望工程五大策略中，形塑淨零永續的綠生活是其中一項策略，而各行各業都有許多須減碳的因素，這仰賴企業及民眾合力改變，創造共利的環境，環境部透過「淨零綠生活大聯盟」的成立，期望以宗教家的服務精神，引領大家將淨零變成生活信仰；以年輕人的創意，導入綠色新興活力；並以職人踏實精神，將綠生活落地成日常習慣；用企業家的思維，創造良性循環的市場環境，讓企業願意投入，消費者樂於支持，從而推動整體社會的綠色轉型，打造綠色產業生態系。環境部透過「淨零綠生活大聯盟」的成立，集結企業團體打造一個綠生活解方與需求的合作平台，更有效率的匯聚各界之力。

環境部綜合規劃司長洪淑幸在說明大聯明運作機制時表示，「淨零綠生活大聯盟」成立後，將持續掌握產業綠生活轉型的現況與需求，共享綠生活最新解方趨勢與資訊，幫助企業在日常營運中，透過各項措施打造綠生活工作環境，實質導入「生活轉型」，進而帶動員工養成綠色行為的習慣，期待借重企業之力，提升全民永續意識，落實綠色生活。

「淨零綠生活大聯盟」也將展開系列主題論壇，包含「綠色辦公」、「綠色旅遊」、「綠色飲食」及「綠色消費」等主題，首場系列論壇「綠色辦公：企業動起來，工作開啟綠生活」，也於18日同步辦理，由國立臺灣師範大學葉欣誠教授擔任引言人及座談主持人，葉教授談到便宜和方便是推動淨零綠生活的最大障礙，需要思考推動過程中具有誘因並讓員工更容易參與的措施，同時考量如何結合科技突破人性的障礙，並分享推動綠生活的甘苦談，與3位演講者共同討論。

環境友善種子執行長王書貞「從感動到行動-用永續體驗實踐企業淨零的實踐」專題演講指出，教育是改變世界最有用的武器，雖然很慢但有效，當環境友善的種子植入人心，不論從生活到工作，所有消費行為都會發生變化，因此期待透過各項環境教育實踐的學習內容，協助企業推動內部響應綠色行動。

友達光電處長李緒彬以「綠色辦公-辦公大樓碳中和經驗分享」為題，分享引導員工將綠色辦公理念落實於工作中的實際作法，例如員工餐廳推廣低碳飲食、設置電動車專屬車位與充電樁、倡議責任消費提升員工永續素養、提供差旅碳足跡報表及發起減碳挑戰活動，以多元的措施激發員工的行動。

台北富邦銀行協理李清如則分享了永續像一場馬拉松，從「培養意識」到「採取行動」，從「一個人」到「一群人」，推動員工綠生活必須簡單、有趣、有誘因、可持續，企業內部透過各種活動成功促進同仁響應綠生活全員動起來，從食、衣、住、行、育、樂、購等層面，願意採取更「綠」的選擇。

「淨零綠生活大聯盟」透過企業經驗分享與交流，將激發各界更多的創新思維與實踐靈感，每個人的微小改變，將累積影響力量，為環境帶來永續變革！敬邀全國各界企業團體一同響應，加入「淨零綠生活大聯盟」，掌握綠生活最新趨勢資訊及聯盟第一手消息，優先參與聯盟各項活動及綠生活解方媒合服務，齊步邁向美好綠生活。