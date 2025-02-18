DeepSeek遭韓國下架 數發部：公部門禁用未限制民間

美國總統川普日前喊出考慮鬆綁無人車上路的法規、廢除與自駕系統有關的車禍通報，預料將掀起自駕車新一波熱潮，但自駕車在台灣始終沒有太高的討論熱度，是自駕車在台灣沒有發展空間，或者是有無法克服的難關？

2025-02-18 09:00