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泓辰材料獲美國能源部推薦 鋰錳鐵將成主流

聯合報／ 特派記者簡永祥／檳城即時報導
泓辰董事長陳宏力表示，公司獲美國能源部推薦，預期鋰錳鐵將成電池材料主流。圖／泓辰提供
泓辰董事長陳宏力表示，公司獲美國能源部推薦，預期鋰錳鐵將成電池材料主流。圖／泓辰提供

電池正極材料領導廠商泓辰（3616）宣布，深耕多年的鋰錳鐵（LMFP）開花結果，今年將設置年產能2200噸的示範產線，未來邁向萬噸級產能。董事長陳宏力表示，鋰錳鐵材料已納入美國能源部補助計畫，成為「讓美國再次偉大」受惠供應鏈。

鋰錳鐵電池具有磷酸鐵鋰（LFP）的安全穩定性與低成本，並通過添加錳元素提升電壓與能量密度，使續航能力接近三元（NCM）鋰電池。鋰錳鐵具有更長周期的使用壽命，特別適用BBU、大型儲能、重型車輛，應運層面包含AI、軍工、電動車等戰略產業。

泓辰在美國第24屆先進車輛電池論壇（AABC）上，獲得美國能源部公開推薦。更重要的是，美中科技貿易戰氛圍下，美國能源部已撥款18.2億美元給14個專案，積極打造美國電池供應鏈，泓辰已獲美國能源部推薦，成為重要合作標的材料廠商。陳宏力強調，這彰顯鋰錳鐵技術商品化的價值，更讓台灣展現對全球鋰電池產業的影響力。

在2025年初美中貿易戰重啟，中國大陸商務部今年初隨即宣布，擬新增限制出口「電池正極材料製備技術」，執行重點在鋰錳鐵技術管制。由於中國大陸在全球鋰離子電池正極材料的產量占比逾8成，因此各國電池供應鏈積極發展自主化，其中佔電池成本百分之四十的正極材料被視為重要戰略物資，一旦技術管控開始執行，泓辰將成為鋰錳鐵非中的供應鏈首選。

泓辰從2010年起即投入鋰錳鐵技術開發，並與工研院材化所共同合作，成為全球首家量產的公司，並於去年12月在美國AABC首度發表公司自產正極材料粉體設備，更可快速調適正極材料配方，以配合海內外客戶不同性能要求之電動車電池規格。

泓辰於去年11月登錄興櫃，資本額8.6億元，2024年上半年每股純益0.38元，主要營業項目有三，分別是正極材料、機器設備、整廠輸出方案。鋰錳鐵材料出貨起飛前，後兩者為主要營收來源。

美國

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