推地熱、小型水力發電 苗栗綠能積極公私並進
綠能夯！苗栗利用優勢，縣府選定泰安鄉泰雅原住民文化產業區周邊推動地熱發電，頭屋鄉明德社區發展小水力公民發電廠，朝淨零碳排放目標邁進，不僅發電收入，還可著眼碳權交易。
苗栗縣泰安鄉有地熱資源，縣府根據經濟部地質調查及礦業管理中心所「苗栗地區地下三維地質模型建置」報告，評估潛力區域及鑽探可行場址，第一優先泰雅文化產業區周邊，縣府工商發展處今天在縣務會議提報並敲定。
工商發展處長詹彩蘋說，泰雅園區推動地熱，土地管理機關縣府原住民族及族群發展處，不涉及變更地目，規畫使用面積666平方公尺以下，符合土地容許使用，面地形平坦，聯絡道路足以供大型車進出，整體條件優良。
將來興設地熱發電設備，並會考量整體景觀，工商發展處今年1月邀請當地部落、代表及村長等到花東觀摩了解，還會辦理部落會議，就回饋等議題取得共識，目前並啟動辦理促進民間參與公共建設前置作業計畫。
另，前年國家環境教育獎社區組優等的明德社區，今天推動小型水力公民發電廠起手式，邀請工研院退休博士陳志光 人辦理說明會，明德村長謝文達說，社區條件得天獨厚，明德水庫出水至明德幹線高差8公尺以上，且源源不斷，社區將積極推動。
陳志光說，綠能趨勢不可逆，小水力發電優點對環境境幾乎沒衝擊，電廠專用管道取水，尾水排入明德幹線圳路，在地發電在地使用，也可出售給台灣電力公司，碳權還可以賣，社區成員參與及團結，增加就業機會，並有促進觀光作用。
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