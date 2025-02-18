安聯投信：投資級債淨流入升溫 資金淨流入創3個月新高

通膨超乎預期，美股走升，可轉債單周上漲0.28%，今年以來上漲3.29%。據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今年2月12日止，投資級債淨流入83.4億美元，資金淨流入創3個月新高；非投資等級債淨流入1.5億美元，新興市場債則持續淨流出1.5億美元。

安聯投信表示，川普表示將宣布對所有鋼、鋁進口採取25%關稅措施，並放風會很快公布「對等關稅」，暗示著貿易戰可能面臨重大升級，加上美國CPI超乎預期，聯準會主席鮑爾稱貨幣政策仍需維持限制性，使美國10年期公債殖利率走升，債市近全面下跌，非投資級債則勉強收漲。

就總經面，美國1月整體CPI創下2023年8月來最大月比升幅，核心CPI也超過預期；關稅措施，加上通膨數據超出預期，使得美國公債殖利率本周回升，10年期殖利率上升至4.53%；由於聯準會重申並不急於降息，風險債券利差保持平穩，支撐收益率表現。

在新興市場部分，安聯投信表示，焦點集中在那些面臨川普誓言對貿易夥伴徵收對等關稅風險的國家，尤其是對美國出口關稅相對較高的印度和泰國，潛在影響值得關注。

展望2025年，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，預期美國經濟仍將持續成長，市場正面因子包含企業獲利持續成長、聯準會持續降息循環、通膨及勞動市場正常化、川普政策有利美國經濟、消費力道仍舊穩健、財政支出持續、AI 長期趨勢等。

負面因子則為上述利多多已被市場預期，若預期調整市場有修正風險，其他不確定性因素包括關稅帶來的不確定性，移民政策趨嚴、地緣政治風險、勞動市場是否轉弱、製造業是否持續轉弱，美國以外的經濟體偏弱等。綜合上述，正面看待風險性資產表現，但市場波動可能加大。