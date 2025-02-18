新興亞洲資金大舉撤離 越南展現韌性

隨著美國總統川普重啟關稅戰議題，並預告4月將對貿易夥伴執行對等關稅計畫，全球金融市場再度陷入動盪。中國信託投信指出，觀察2月以來新興亞洲資金動向，外資持續大舉撤離，累計淨流出達160.5億美元，主要集中在印度、台灣及南韓等市場，反映投資人對美國貿易政策轉向的疑慮升溫；值得注意的是，在此波資金外流潮中，越南市場展現特殊韌性，不僅維持資金淨流出規模相對較小，更是2025年以來東南亞各國指數維持上漲的市場，反映其在全球供應鏈重組中的關鍵角色。

中國信託投信分析，觀察最近一周新興亞洲資金流向，外資淨流出44.3億美元，其中，印度單周流出24.4億美元最多，台灣及南韓分別流出11.1億及2.8億美元。從指數表現來看，雖然新興亞洲指數上周漲幅1.6%，但區域內表現分歧。其中，南韓受惠科技概念股表現亮眼，上周漲幅2.7%，年初至今更大漲8.74%；相較之下，印度受外資持續撤離影響，上周下跌2.5%，顯示市場資金避險情緒升溫。

台股方面，在美國關稅政策利空消息不斷打壓下，上周指數下跌1.4%，以23,152點作收。中國信託投信表示，川普除了宣布對進口鋼鋁全面課徵25%關稅外，更將矛頭指向台灣半導體產業，使得台股投資氣氛趨於保守。然而，從基本面來看，1月上市公司營收仍創同期新高，顯示整體終端市場需求穩健，加上台灣對美國晶片出口僅占總出口比重6.6%，預期關稅政策對整體經濟影響有限。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，在新興亞洲市場中，越南展現特殊韌性，年初至今累計上漲0.73%。這背後反映越南在全球供應鏈重組中扮演關鍵角色，即使面臨美國貿易壓力，外資對越南的投資信心仍然堅定。

張晨瑋強調，從外資投資數據來看，2023年至2024年越南的外國直接投資（FDI）持續成長。根據2000年至2023年的累計FDI數據，韓國、新加坡和日本三國對越南的投資註冊資本均超過750億美元，遠高於中國大陸和香港的合計730億美元，顯示全球供應鏈正在越南進行大規模且多元的布局。

展望後市，中國信託投信提醒投資人，2月18日川普可能提出能源、晶片、藥品等關稅新命令，市場波動恐將加劇。建議投資人在此時保持審慎，可採取分批布局策略，並關注產業基本面穩健的優質標的。對於越南市場，考量其在供應鏈重組中的戰略地位，以及2025年可望升級為新興市場的契機，長期發展潛力仍然可期，投資人可透過定期定額方式進場布局。