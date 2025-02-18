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加薪追上通膨 總薪資平均逾6萬

聯合報／ 記者葉卉軒陳素玲／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

行政院主計總處昨天發布去年十二月和全年薪資調查，在企業加薪潮帶動下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆由負轉正，且總薪資平均數更首度突破六萬大關，達六萬○九八四元。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說，廠商調薪且製造業紅利發得不錯，儘管去年通膨率高於百分之二，但薪資漲幅已追上通膨。至於各行業薪資水準，則由「金飯碗」奪冠。

譚文玲指出，去年通膨率為百分之二點一八，但總薪資平均數為六萬○九八四元，增幅百分之四點三九為二○一一年以來最高，創近十四年最大增幅；經常性薪資平均數四萬六四五○元，增幅百分之二點七七更是廿五年來最高，兩者增幅皆大於通膨率，在剔除物價因素後，去年實質總薪資達五萬六五六六元創新高，增幅百分之二點一六則是近六年來最高；實質經常性薪資四萬三○八五元則是二○二一年以來最高，增幅百分之○點五八。

譚文玲說，基本工資調升、廠商加薪、工時增加都可能影響薪資結果，儘管去年通膨率衝破百分之二的警戒線，但在廠商調薪、製造業紅利發得不錯，加上ＡＩ商機大爆發、疫後旅遊商機助攻等因素影響下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆擺脫負成長陰霾。

不過，平均薪資容易受到極端值拉抬，相較之下，中位數更能反映多數民眾「薪」聲。主計總處昨同步公布去年經常性薪資中位數為三萬七二七四元、年增百分之三點二九，為近五年最高。

此外，去年全體受僱員工經常性薪資最高百分之十與最低百分之十差距倍數是二點八倍，也是二○二○年調查以來最低。

至於去年各行業薪資增減情形，由金融及保險業拔得頭籌，每人每月總薪資平均超過十萬元，達十萬七三四八元，年增百分之九點二七；第二是電子零組件製造業的十萬二一五○元，主要受惠於ＡＩ商機爆發，第三是電力及燃氣供應業的九萬六六六九元。

譚文玲表示，由於薪資有其僵固性，去年各行業總薪資表現多呈現成長，細部觀察小行業，其中用水供應業衰退百分之○點三，主因為年資超過廿年以上的高薪者陸續退休，年輕新血加入，與世代遞補有關。

至於海洋水運業減幅更達百分之一點五二，主因是疫情紅利消失，但其薪資表現仍佳，只是和前幾年相比相對少一點。

受僱員工薪資狀況 製表／陳素玲
受僱員工薪資狀況 製表／陳素玲

薪資 製造業 通膨

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