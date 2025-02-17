巧合！台企銀董座劉佩真缺席這會議 隔天就傳請辭

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台企銀（2834）董事長劉佩真日前傳出向行政院高層口頭請辭，巧合的是，劉佩真原擬出席上周末台企銀舉辦的全行經理人會議，向經理人講話，結果劉佩真未出席，行內揣測劉佩真應已決定請辭，而高分貝抨擊劉佩真不適任的立委黃國昌也在上周末高票當選民眾黨主席，則是另一個巧合。

劉佩真在農曆新年假期後的補班日突遭檢調搜索調查，疑涉特別背信罪遭偵辦，黃國昌爆料劉佩真是因為銷假領高額績效獎金才被調查，批劉佩真爽領高額獎金，讓這一事件熱度暴衝，為劉佩真保位與搶位的兩股不同勢力拉扯，結果上週五與周六台企銀在總行召開全行經理人會議，劉佩真缺席未到場致詞，隔天就傳出劉佩真已向行政院口頭請辭。

熟悉公股金融圈人士表示，其實劉佩真被調查的事實，就是到底銷假的日子有沒有真的工作，以及績效獎金計算的基礎是否有不法與弊端。劉佩真倘若能在遭到檢調調查前就向相關主管機關報告說明，有具體可檢視的銷假依據，應該不至於嚴重到遭到搜索的狀況。因為這樣的事件被外界潑髒水，最終請辭明志，實在有點委屈與倒楣。

台企銀高層主管則是表示，過去台企銀全行經理人會議，董事長按慣例會到場致詞，向經理人發表談話，但會議主要是由總經理主持。至於劉佩真這次沒有出席全行經理人會議，除了她可能已決定請辭，另有一說法為劉佩真感冒身體微恙，所以沒有到場。此外，因為檢調偵辦時有約談多位台企銀行員作證，行內也推測她可能為避免與證人出現在同一場合，所以沒來。

台企銀 董事長 黃國昌

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