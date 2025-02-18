藍公布民調 73%民眾支持核電延役

國民黨智庫昨天公布民調，七成三民眾支持核電延役，兼任智庫董事長的國民黨主席朱立倫說，將在立院本會期推動修正「電業法」及「核子反應器管制法」，成立獨立專業的能源監督委員會、將核電廠使用年限從四十年延長為六十年，另將非核家園政策目標改為非碳家園。

朱立倫說，民進黨非核家園口號影響台灣能源發展，把核電廠統統關掉改用綠電後，電價一定高漲、台電一定嚴重虧損，增加火力發電也會造成空氣嚴重汙染，核電延役已成為國內外共識，民調顯示逾七成民眾支持，希望朝野一同協商核電延役議題並盡快通過。

這份民調由國民黨委託十方民調於二月十二日至十四日以市話訪問方式進行，回收有效樣本一○六九份，七成七受訪者支持修改電業法、成立獨立專業的監督委員會以提升電力業務透明度及監管效能，七成三受訪者支持核電廠運轉年限由四十年延長至六十年；五成七民眾支持修正氣候變遷法與環境基本法，將非核家園目標調整為非碳家園。

經濟部表示，尊重國會修法權利，但朱立倫過去主張「核安重於一切，先解決核廢料最終貯存地」，凸顯核廢能否處理是核電社會溝通的關鍵議題；過去台電推動核廢料乾貯，光是核一的水保變更及核二的逕流廢水等申請就分別被退了十多次，曾任新北市長的朱立倫應該非常清楚困難所在。

經濟部表示，核安絕對不能打折，依照國際經驗，核電廠延役需要經過同儕審查，以及國內管制機關核安會的安全審查，由於許多機械、電氣、儀控等各類設備及結構物件是依四十年使用期限設計製造，要延役就需針對運轉環境下的材料老化、設備運轉特性及未來維護保養策略等通盤性盤點與檢視，確保核安。

經濟部表示，樂見在野黨支持減碳、淨零排放方向，希望在野黨支持包括台中電廠增加燃氣、減少燃煤，基隆協和電廠透過燃氣增加換掉燃油。