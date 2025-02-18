台版 CBAM 2025年底有進度

環境部長彭啓明昨（17）日表示，歐盟若順利在7、8月公布碳邊境調整機制（CBAM）細節，台灣可望在年底啟動台版CBAM法制程序，會先從鋼鐵、水泥等產品開始，台灣很快就會跟上，也會與財政部、經濟部共同研商。

歐盟CBAM預計明年起開始針對鋼鐵、水泥等產品收費。彭啓明昨日出席國環院與水利署簽署合作備忘錄記者會，會後受訪談到台版CBAM進度時表示，台灣很快就會跟上。

彭啓明表示，台灣已受邀至歐盟CBAM網絡中，歐盟預計7、8月公布相關細節，等細節出來後，台灣就能同步進行法制程序，但美國總統川普上任後，對各國關稅有不一樣做法，目前也在觀察美國關稅政策與CBAM之間如何融合。

彭啓明說，由於CBAM同時也會受到世界貿易組織（WTO）約束，兩者關係要等到文本細節公開後才會清楚，待歐盟正式公布文本，台灣很快就會跟上，快的話今年年底前會展開法案程序，也會請財政部、經濟部研商。

對於我國水泥、鋼鐵業者呼籲啟動台版CBAM，彭啓明表示，已開始研議名單並跨部會整合。舉例來說，水泥業，從印尼、越南進口水泥約占國內市場三分之一，未來一定會納管；其次是鋼鐵業。目前正與國貿及關務系統協作，攸關本地廠商利益，未來一定會執行相關措施。

彭啓明表示，今年起排碳有價，今年就會要求進口廠商比照歐盟規範試行申報碳足跡。

環境部官員昨日表示，啟動台版CBAM，至少還有三個關卡。當前最關鍵的是高碳洩漏產品的界定，也就是針對哪些進口產品必須要求申報碳含量，這部分需要與經濟部、財政部共同來研商。其次是法制層面，官員解釋，台灣《氣候變遷因應法》對於推動台版CBAM已有授權，但由於CBAM是極其複雜的機制，若真要推動，仍必須訂定相關子法。

最後是執行細節，舉例來說，台灣收碳費對於高碳洩漏風險產業初期給予二折折扣，那同類產品進口到台灣時，台灣CBAM是否也要給予同等折扣？官員表示，仍待觀察歐盟CBAM做法。