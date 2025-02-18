製造業平均加班16.3小時

AI發威，持續為我國製造業勞動市場加溫。主計總處昨（17）日發布去年12月製造業加班工時16.8小時，年增2.2小時，連七月正成長，且去年全年製造業加班工時平均每月16.3小時，創近14年最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，與AI最密切相關的電子零組件製造業，去年加班費金額非常高，平均每月達7,247元，年增16.36%。

譚文玲表示，目前我國製造業景氣仍持續擴張，去年12月工作天數較11月增加一天，但12月加班工時卻僅月減0.6小時，顯見廠商仍有加班需求。且去年全年製造業加班工時16.3小時，仍是近14年來最高，前次高點是2010年的17.5小時。

至於加班費方面，據主計總處資料顯示，去年加班費平均為2,282元，年增9.34%，為歷年最高。譚文玲分析，去年加班費創高，製造業為主要推力，製造業不僅人數多，且當中的電子零組件製造業加班工時多且加班費也高。

主計總處資料顯示，去年12月全體受雇員工人數850.6萬人，月增4,000人。其中，製造業增加4,000人最多，住宿及餐飲業增加2,000人次之，金融及保險業增加1,000人為第三名。