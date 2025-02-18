每月總薪資衝破6萬創高 實質月薪成長超越通膨

行政院主計總處昨（17）日表示，去年每人每月總薪資平均數首度突破6萬大關，創新高，年增4.39%、為14年最大漲幅。儘管去年通膨率高於2%，但因廠商調薪、發紅利，實質總薪資、實質經常性薪資皆由負轉正，薪資漲幅追上通膨。

至於各行業薪資水準，去年則由「金飯碗」金融及保險業拔得頭籌，每人每月總薪資平均超過10萬元，年增9.27%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，去年總薪資平均數60,984元，增幅4.39%；經常性薪資平均數為46,450元，增幅2.77%是25年最高，二者增幅皆大於去年通膨率（2.18%），剔除物價因素後，去年實質總薪資達56,566元，歷年新高，增幅2.16%是近六年最高；實質經常性薪資43,085元是2021年以來最高，增幅0.58%。

譚文玲分析，最低工資調升、廠商加薪、工時增加都可能牽動薪資，儘管去年消費者物價指數（CPI）年增率仍衝破通膨警戒線，但在廠商調薪、製造業發紅利，加上AI商機大爆發、疫後旅遊商機助攻等因素之下，去年實質總薪資、實質經常性薪資皆擺脫負成長陰霾，顯示薪資成長幅度已超越通膨。

不過平均薪資易受極端值影響，觀察中位數更能反映多數民眾「薪」聲，主計總處同步公布去年經常性薪資中位數37,274元，年增3.29%，為近五年最高。

至於各行業薪資，去年由「金融及保險業」奪冠，每人每月總薪資平均達107,348元，年增9.27%。

排名第二為「電子零組件製造業」，每人每月總薪資平均102,150元，年增7.88%；排名第三則是「電力及燃氣供應業」，每人每月總薪資平均96,669元，增幅0.08%。

譚文玲指出，金融業去年業績亮眼，獎金發得多、也持續加薪；電子零組件製造業則受惠於AI助攻。

另外，「運輸及倉儲業」每人每月總薪資平均65,305元，年增5.4%，雖不如2023年亮眼，但因國人熱愛出國旅遊，海運表現也不差，整體業績仍佳。

另外，「批發業」去年每人每月總薪資平均57,472元，年增6.73%，增幅亮眼，主要與製造業出口亮麗有關。

去年各行業總薪資多呈正成長，惟仍有部分行業衰退。觀察細部行業別，「用水供應業」年減0.3%，主因年資超過20年以上的高薪者陸續退休，年輕新血加入，與世代遞補有關；「海洋水運業」減幅達1.52%，主因疫情紅利消失，但整體而言，該行業薪資表現仍佳。