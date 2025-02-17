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藍營拋核電延役修法 經濟部給吃軟釘子：核廢是社會溝通的關鍵

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照
經濟部。圖／聯合報系資料照

國民黨拋出將推動核電延役修法，經濟部17日表示，尊重國會修法權利，但在修法之前行政部門必然要依法行政，依照各項核子設施管理時程進行相關工作。

經濟部今日發出新聞稿，特別點名國民黨主席朱立倫過去主張，「核安重於一切，先解決核廢料最終貯存地」，其實凸顯核廢能否處理，是核電社會溝通的關鍵議題。

經濟部表示，尊重國會正視核安法規面議題，但社會溝通仍是重要的社會工程，其中朝野共同面對核廢的各階段處理非常重要。過去台電推動核廢料乾貯，光是核一的水保變更及核二的逕流廢水等申請，就分別被退了十多次，曾任新北市長的朱立倫應該非常清楚困難所在。

經濟部也指出，核安絕不能打折，依照國際經驗，核電廠延役需要經過同儕審查及國內管制機關核安會的安全審查，由於許多機械、電氣、儀控等各類設備及結構物件原先是依照40年的使用期限設計製造，故若要延役使用超過40年，需針對運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，以確保核能安全。

此外，經濟部也樂見在野黨支持減碳、淨零排放的方向，包括再生能源的推動，以及最重要的減少燃煤、燃油的行動，也希望得到在野黨支持。包括台中電廠增加燃氣、減少燃煤；基隆協和電廠透過燃氣增加來換掉燃油，更需要在野黨執政的地方政府大力支持。

國民黨 核電廠 經濟部

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