經濟部：今年1月核准僑外投資金額11.1億美元 年增88.94%
經濟部投審司17日指出，今(2025)年1月核准整體來台投資（含僑外來臺投資、陸資來台投資）件數為124件，投資金額為12億美元；核准整體對外投資（含對外投資、對中國大陸投資）件數為61件，投資金額為5.1億美元。
在核准僑外資來台投資方面，投審司指出，今(2025)年1月核准僑外投資件數為122件，較上年同期減少34.05%；核准投資金額計11.1億美元，較上年同期增加88.94%。主要投資案為核准盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元增資哥本哈根基礎設施渢妙風場。
今年1月核准僑外投資新設公司件數為74件，投資金額約2.6億美元。另今年1月核准新南向國家來台投資件數為27件，較上年同期減少49.06%，投資金額計1,101.9萬美元，較上年同期減少11.01%；投資來源地主要為新加坡、澳大利亞及緬甸。
在陸資來台投資，今年1月核准陸資來台投資件數為2件，較上年同期減少33.33%；投資金額計9,605.2萬美元，較上年同期增加3050.06%，主要係因今年1月核准陸資投資人香港商鵬鼎國際有限公司以新臺幣30億元（約折合美金9,124萬元）增資鵬鼎科技所致。
另自2009年6月30日開放陸資來台投資以來截至2025年1月，累計核准陸資來台投資件數為1,624件，核准投資金額計29.8億美元。
至於整體對外投資方面，投審司指出，今年1月核准對外投資件數為43件，較上年同期減少29.51%；投資金額計4.2億美元，較上年同期減少5.60%。另2025年1月核准對新南向國家投資件數為15件，較上年同期減少53.13%，投資金額計美金2.3億美元，較上年同期減少27.91%，其中投資金額較大者為馬來西亞、越南及泰國。
在對中國大陸投資方面，投審司指出，今年1月核准對中國大陸投資件數為18件，件數較上年同期減少21.74%；核准投資金額計9,141.7萬美元，較上年同期減少4.39%。
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