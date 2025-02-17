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今年無薪假趨緩？ 一家電腦周邊設備業者通報逾100人放無薪假

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部。 圖／聯合報系資料照
勞動部。 圖／聯合報系資料照

勞動部17日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計。目前有128家、2,650人實施無薪假，較上期減少18家、17人，大致持平。不過，仍有一家電腦周邊設備製造業者通報100多人實施無薪假。

目前製造業仍是無薪假重災區。統計指出，目前製造業有72家、2,259人，占全部無薪假人數的八成五。較上期減少11家，但人數增加26人。

其中，金屬機電業現有52家、1,257人實施無薪假，和上期相較家數減少6家、人數減少89人。勞動部官員說，這次停止實施多為小型業者。至於民生及化工業目前實施無薪假情況，雖有小幅度變動，但大致呈持平。

資訊電子業現有11家、931人實施無薪假，較上期減少2家、人數增加112人，官員表示，主要就是一家電腦周邊設備製造業因訂單不穩，通報100多人實施無薪假，預計僅實施一個月，實施至月底，月休一至二天。

官員表示，這期住宿餐飲、倉儲運輸、及支援服務業無薪假情勢皆有小幅趨緩，主要是與花蓮觀光產業略有好轉。

勞動部 無薪假 製造業

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