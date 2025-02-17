景氣擴張 2024年製造業加班工時16.3小時、近14年最高

AI發威，持續為我國製造業勞動市場加溫。行政院主計總處17日發布2024年12月勞動供需市場相關數據，去年12月製造業加班工時16.8小時，年增2.2小時，連續七個月正成長。且去年全年製造業加班工時16.3小時，創近14年最高。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，與AI最密切相關的電子零組件製造業去年的加班費金額非常高，平均每月達7,247元，年增16.36%。

譚文玲表示，目前我國製造業景氣整體表現仍持續擴張，一般來說，工作時間不夠才會需要加班，去年12月工作天數較11月增加一天，但12月加班工時卻僅月減0.6小時，顯見廠商仍有加班需求。且去年全年製造業加班工時16.3小時，還是近14年來最高，上次高點是2010年的17.5小時。

至於在加班費部分，根據主計總處資料顯示，2024年加班費平均為2,282元，年增9.34%，為歷年最高。譚文玲分析，去年加班費創高，製造業為主要推力，製造業不僅人數多，且當中的電子零組件製造業加班工時多且加班費也高。

再從受僱員工人數觀察，主計總處資料顯示，去年12月全體受僱員工人數850.6萬人，較上月增加4,000人。其中，製造業增加4,000人最多，住宿及餐飲業增加2,000人次之，金融及保險業增加1,000人再次。營建工程業、批發及零售業、其他服務業則均減1,000人。

去年全年受僱員工人數平均為845.7萬人，較上年增加3.4萬人。就行業別觀察，住宿及餐飲業、醫療保健及社會工作服務業分別年增1.6萬、1.1萬人，營建工程業、批發及零售業亦均增1萬人，製造業則年減2.7萬人。