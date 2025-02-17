薪資打敗通膨！2024年實質經常性薪資四年來首轉正

主計總處今天發布2024年全體受僱員工經常性薪資平均數為4萬6450元，較上年增加2.77%，總薪資平均數亦增4.39%；剔除物價因素後，實質經常性薪資平均4萬3085元，年增0.58%，四年來首次轉正，戰勝通膨；實質總薪資平均56566元，年增率2.16%為近六年最高。經常性薪資中位數為3萬7274元，較上年增加3.29%，扣掉物價因素後，實質經常性薪資中位數3萬4574元，年增1.09%。

至於2024年全體受僱員工經常性薪資最高10%與最低10%差距倍數是2.8倍，是自2020年調查以來最低。

2024年全年每人每月經常性薪資平均數為4萬6450元，年增2.77%；經常性薪資中位數為3萬7274元，年增3.29%；總薪資平均數為6萬0984元，年增4.39%。剔除物價因素後，實質經常性薪資平均4萬3085元，年增0.58%，實質總薪資平均5萬6566元，年增率2.16%。

主計總計調查，2024年全體工業及服務業受僱員工高低薪經常性薪資十等分位組，最高10%平均76916元，與最低10%平均27470元相較，兩者差距倍數2.8倍，自2020年以來依序是2.92倍、2.96倍、2.90倍、2.83倍、2.80倍，2.80倍是五年以來最低。

主計總處表示，113年行業別經常性薪資平均數，各行業都較上年成長，其中金融及保險業因營運狀況較佳，按月獎金發放增加，年增5.44%，運輸及倉儲業、批發及零售業亦分別年增3.56%、3.44%。總薪資部分，金融及保險業因績效獎金及員工酬勞(紅利)發放較多，該行業每人每月總薪資平均超過10萬元，達10萬7348元，年增9.27%，「電子零組件製造業」排名第二，每人每月總薪資10萬2150元，年增7.88%；運輸及倉儲業、批發及零售業分別年增 5.40%、5.16%，製造業增加4.93%。

主計總處強調，因個別受僱員工從事行業及個人條件與資歷(如教育程度、職業、工作年資等)不同，致其薪資與整體受僱員工平均薪資有所差異，2024年經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業(3萬4322元)、其他服務業(3萬5811元，如美容美髮及用品維修)、製造業(4萬4307元，其中電子零組件製造業5萬5399元)、批發及零售業(4萬5834元)；至專業科學及技術服務業(5萬6843元)、出版影音及資通訊業(6萬7537元)、金融及保險業(6萬9610元)，則為高於整體平均之行業。

薪資統計可以觀察國人薪資變動，但平均薪資容易受高低薪極端值影響，難以看出真正薪資分布，主計總處後來每年定期發布全年總薪資中位數，但因為全年總薪資涵蓋全年的加班費、獎金，去年九月起，主計總處於每月發布經常性薪資、總薪資，同步發布每月經常性薪資中位數，更能看出受僱員工每月薪資分布情形。

此次首次發布全年經常性薪資中位數，113年全體受僱員工經常性薪資中位數為3萬7274元，年增3.29%，扣除物價後實質經常性薪資中位數為3萬4574元，年增1.09%。

113年各行業受僱員工經常性薪資中位數，住宿及餐飲業、支援服務業因非典型僱用員工占比較高，經常性薪資中位數相對較低，分別為3萬0960 元、3萬1441 元；受僱員工人數較多之製造業為3萬5572元，其中電子零組件製造業為4萬5415 元；出版影音及資通訊業5萬1740元、金融及保險業5萬6332 元，則相對較高。