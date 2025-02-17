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不同意海峽一期展延 能源署：限期補件否則朝向解約

中央社／ 台北17日電

力麗集團投資的海峽一期300MW受國際情勢變化影響，去年向經濟部提出展延申請。能源署已於近日發函不同意展延，業者須在3月13日前提出符合規定的產業關聯方案與具體進度，否則將依行政契約，朝解約方向辦理。

疫情、俄烏戰爭拖累第二階段潛力場址風場進度，其中，力麗集團主導的海峽一期300MW原預定今年底完工，但受國際情勢變化影響，成本增加太多，加上股東變動，正持續尋覓新技術型投資人，業者去年已提出展延完工申請。

一座風場通常需要資金型與技術型投資人，力麗集團即是扮演資金型投資人角色，業界知情人士透露，海峽過去一年窮盡人脈尋找技術夥伴，但投報率下滑是一大阻礙，「現在有認真的對象」，對方很清楚台灣離岸風電市場，也在台灣有開發實績，正積極評估中。

申請展延進度方面，歷經兩次會議與補件，相關官員今天透露，海峽是基於重大情事變更，申請調整履約期程，包含展延施工許可、完工併網時間；經補件審查，能源署已在近日發函，因海峽無法提供佐證資料證明公司遭遇重大情事變更，缺乏明確法律論述，因此不同意其展延。

官員表示，業者須在1個月內、意即3月13日前，提出符合規定產業關聯方案，包括可行工程設計、融資到位、施工許可和完工併聯具體成果、進度或相關佐證，否則將依照行政契約第11條違約責任內容、朝解除契約方向辦理。若遭解約，將沒收履約保證金。

至於300MW容量是否併入區塊開發3-3期選商，經濟部表示，尚未討論此事。

另一方面，海峽一、二期風場預計共同開發，若一期遭收回開發權，勢必影響二期進度。對此，經濟部表示，一、二期是分別簽署兩個行政契約，會分開處理，海峽二期按規定須在今年12月底前取得籌設許可，否則無法繼續開發。

事實上，全球離岸風電正遭遇逆風，連和日本政府關係良好的三菱商事近日宣布，受全球經濟環境變化影響，將重新評估其在日本境內的開發計畫，有業者感嘆，產業環境面臨艱辛挑戰，不只是潛力場址風場，後續區塊開發3-1期風場恐也會面臨相同窘狀。

力麗 離岸風電

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