CIP渢妙風場逾220億增資挹注 1月僑外投資年增88%

經濟部表示，今年1月僑外投資件數雖然年減約34%，但核准投資金額逾11.1億美元，年增88.94%，主因為核准CIP渢妙風場獲增資逾新台幣220億元。此外，由於核准香港商鵬鼎30億元增資案，1月核准陸資來台投資金額9605.2萬美元，成長高達3050.06%。

經濟部投資審議司今天公布114年1月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計。

僑外來台投資方面，114年1月核准僑外投資件數為122件，較去年同期減少34.05%；核准投資金額11億1139萬8000美元，年增88.94%，主因核准盧森堡商CIFENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元，增資哥本哈根基礎設施渢妙股份有限公司，再增加轉投資渢妙離岸風力發電股份有限公司，規劃主要用於經營3-1期渢妙風場發電業等業務。

渢妙離岸風力發電計畫為哥本哈根基礎建設基金（CIP）在台灣所參與的離岸風電第3階段區塊開發，規劃在2027年併網。

此外，114年1月核准僑外投資新設公司件數為74件，投資金額約2億6612萬美元。其中核准新南向國家來台投資件數為27件，年減49.06%，投資金額1101萬9000美元，年減11.01%，投資來源地主要為新加坡、澳大利亞及緬甸。

陸資投資部分，114年1月核准陸資來台投資件數為2件，年減33.33%；投資金額9605萬2000美元，較去年同期增加3050.06%。

投審司表示，主因為核准陸資投資人香港商鵬鼎國際有限公司（GARUDA INTERNATIONAL LIMITED）以新台幣30億元增資鵬鼎科技股份有限公司，主要業務為軟性印刷電路板（FPC）製造及提供表面貼裝（SMT）服務。

在對外投資方面，114年1月核准對外投資件數43件，年減29.51%；投資金額4億2231萬3000美元，年減5.60%。

此外，114年1月核准對新南向國家投資件數為15件，較去年同期減少53.13%，投資金額2億2314萬8000美元，年減27.91%，其中投資金額較大者為馬來西亞、越南及泰國。

投審司表示，114年1月核准對中國大陸投資件數為18件，年減21.74%；核准投資金額9141萬7000美元，較去年同期減少4.39%。