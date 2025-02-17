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無薪假略降 勞動部：尚未有新光三越氣爆案廠商提出申請

中央社／ 台北17日電
勞動部公布最新減班休息（無薪假）實施人數2650人，較上期減少17人。示意圖／AI生成
勞動部公布最新減班休息（無薪假）實施人數2650人，較上期減少17人。示意圖／AI生成

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施人數2650人，較上期減少17人，其中花蓮地區減少61人，主要包含遊覽車、旅行社等；至於台中新光三越氣爆事件，尚無廠商提出申請。

勞動部公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計128家，實施人數2650人，與3日公布的實施家數計146家，實施人數2667人相比，這次家數減少18家，人數減少17人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，製造業這期雖然家數減少，但人數增加26人，主要在資訊電子工業，有1家電腦周邊設備的業者實施1個月，原因是訂單不穩。

王金蓉表示，許多內需型的行業呈現下修，如住宿及餐飲業減少33人、運輸及倉儲業減少17人、支援服務業減少14人。

這幾個行業大多與花蓮相關，從地區來看，花蓮這期較上期減少實施61人，其中如遊覽車、旅行社等較顯著。

王金蓉說，整體來看，這期與上期的家數、人數算是持平，沒有明顯的增減。製造業仍然是實施人數最多的行業別，這期實施2259人；內需型的行業以批發及零售業實施203人、住宿及餐飲業132人相對較多。

勞動部日前表示，台中新光三越氣爆事件影響許多勞工，新光三越是場域經營者，相關責任不可推卸，至於場域內廠商，雇主仍應先依調動原則安置勞工工作，經營困難才申請減班休息。

王金蓉指出，截至目前尚未有氣爆事件的廠商提出申請。

勞動部 新光三越氣爆 無薪假

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