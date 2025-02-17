研調：2025年全球電動車銷量估年增18.8% 成長態勢、但增速放緩

全球電動車市場蓬勃發展，DIGITIMES資深分析師林芬卉觀察，2024年全球電動車市場雖延續成長態勢，但增速有所放緩，銷量達1,723萬台，年增率25.5%；儘管中國大陸市場以壓倒性優勢領先全球，但歐美市場因政策及需求疲弱影響，表現則不如預期。展望2025年，DIGITIMS預估全球電動車市場銷量將達2,047萬台，年增率為18.8%，各區域市場的表現差異將更加明顯，呈現「中國大陸高速成長、歐洲穩定回升、美國增速放緩」的格局。

林芬卉表示，2024年全球電動車市場的主要特徵是增速放緩，以及各區域市場表現呈現顯著差異。2024年全球電動車銷量達1,723萬台，年增率為25.5%，市場滲透率提升至19.2%；雖然2024年電動車市場成長表現較2023年（年增率為34.3%）有所放緩，但仍高於整體汽車市場（年增率為0.9%），顯示電動車仍然是汽車產業發展核心。

2024年各主要電動車區域市場表現方面，中國大陸電動車銷量突破1,100萬台，市場滲透率超過45%，此得益於中國大陸政府推動免徵車購稅與以舊換新補貼政策，以及中系車企推出更具價格競爭力的多樣化車型。相較下，歐洲市場年減2.1%，此反映歐洲數個國家補貼削減對市場需求的負面影響；美國市場則面臨成長趨緩情形，年增僅7.7%，主因充電基礎設施不足，以及電動車價格偏高所致。

展望2025年全球電動車市場，DIGITIMES預估銷售量將達2,047萬台，年增率將為18.8%，略低於2024年的25.5%。儘管如此，全球電動車市場成長幅度仍將高於整體汽車市場的1.7%；另外，各區域市場的表現差異將進一步加劇，其中，中國大陸仍將主導全球電動車市場，銷量達到1,425萬台，市場滲透率將上看54.6%，主因中系車企持續推出高性價比的平價電動車款，以及中國大陸政府政策延續支持所致。

林芬卉進一步觀察，2025年歐洲電動車市場有望恢復成長，年增率將為11.7%，主因歐洲車企面臨歐盟嚴格碳排放標準，以及應對來自中國大陸車企的競爭壓力下，其主推經濟型電動車款加速轉型。美國市場則將面臨成長動能不足的挑戰，主因受川普政策對於電動車發展不利的影響下，預估美國電動車市場年增率僅3%；儘管Tesla及傳統車企計劃推出更具競爭力的平價車型，仍難扭轉市場疲態。