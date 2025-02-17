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台電培訓防災士 劉世芳：未來將擴及保全計程車司機

中央社／ 台北17日電

台電公司開班培訓防災士，內政部長劉世芳說，從台中氣爆案等事件可知，民眾是否具備自救及互救能力相當重要，未來防災士培訓對象將擴大至計程車司機、8樓層以上高樓大廈管理委員會人員、保全及替代役男等。

內政部發布新聞稿表示，台灣電力公司今天舉辦民國114年首場防災士培訓開訓典禮，包括劉世芳、台電董事長曾文生、消防署長蕭煥章與台北市政府消防局長莫懷祖出席。

劉世芳說，近日看到最多新聞，應是台中市新光三越百貨公司氣爆事件，有彰基醫院護理師在第一時間衝到現場輪流替傷者實施CPR；另外，2月11日有一名52歲民眾搭乘高鐵時突發心肌梗塞，剛好被擔任消防救護志工的逢甲大學男學生緊急施予CPR及操作AED，直到後續消防救護人員到場接手後，得以獲救。

劉世芳說，從這2則案例可知，第一現場是否有民眾具備自救及互救能力相當重要，這也是內政部積極推廣防災士培訓目的。截至去年底，防災士培訓已超過4萬811人，男性占53.36%、女性占46.64%，年齡從11歲至89歲都有，有助強化自主防災能力，建立民眾自助互助社區網絡。

此外，劉世芳表示，114年除持續透過計畫補助各縣市培訓7000人，各相關部會、各直轄市、縣市政府及19個培訓機構也將加入培訓行列，未來培訓對象將擴大至計程車司機、8樓層以上高樓大廈管理委員會人員、保全人員及替代役男（現役及備役），以期全面推展全民防災，提升災害防救應變效能。

劉世芳說，防救災工作永無止境，台電員工遍及全國各地，未來希望台電相關單位有更多人加入防災士，一起為提升風險意識、推廣防災士理念及自助互助觀念努力。

劉世芳 台電 新光三越 氣爆 計程車司機

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