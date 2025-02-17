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長榮航空總經理孫嘉明證實 航空貨運市場價、量全面回升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明證實，美國小額包裹800美元暫緩收稅，電商貨需求回籠，每公斤價格回到8、9塊美元，折算台幣又回到每公斤約300元。黃淑惠攝
長榮航空總經理孫嘉明證實，美國小額包裹800美元暫緩收稅，電商貨需求回籠，每公斤價格回到8、9塊美元，折算台幣又回到每公斤約300元。黃淑惠攝

美國小額包裹800美元暫緩收稅，大量空運貨急著出貨到美國，各種包機需求再度出現，長榮航空（2618）總經理孫嘉明證實，航空貨運市場價、量全面回籠，電商貨需求依舊強勁，每公斤價格回到8、9塊美元，折算台幣又回到每公斤約300元。

孫嘉明表示，農曆年後受到美國要取消包裹「小額豁免」關稅優惠政策，航空貨運市場一堆訂單立即喊暫停，電商要收稅整個系統還需要一段間，隨著政策取消後，電商貨又再度出籠，之前政策推動不是沒有貨，而是許多貨無法清關，所以貨量看起來急凍，但並不是買氣消失。

對於美國的消費者而言，即便加上稅金，很多產品的價格都還是很便宜，而且電商銷售的商品已經變成採購民生必需品，這些需求不會因為關稅消失，這些都是民生必需品，怎麼看價格都相對便宜。

長榮航空去年四月才多一架貨機，今年貨量還是看增長，長榮航在新機加入下，長榮航空的貨量業績當然會跟著成長。

未來航空貨運市場還是需要跟著川普的政策變動，會影響到整個物流供應鏈的變化，然而市場需求不會消失，只是要注意市場怎麼變動。

美國 長榮航空 電商

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