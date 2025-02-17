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流標三次 台灣金聯燙手山芋北港15公頃工業地終於以32億元售出

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
流標三次，台灣金聯北港15公頃工業地終於以32億元售出。圖為台灣金聯代理董事長郭文進日前主持「北港工業用地公開標售」說明會。圖/本報資料照片
流標三次，台灣金聯北港15公頃工業地終於以32億元售出。圖為台灣金聯代理董事長郭文進日前主持「北港工業用地公開標售」說明會。圖/本報資料照片

先前歷經三次公開銷售流標的台灣金聯旗下北港15公頃工業用地，終於這次能順利標脫。台灣金聯宣布，位於北港之15公頃工業用地 （原為萬有紙廠）終於在春節後有買方提出要約金以32億元申購，比第三次的公告底價32.3億元略低，台灣金聯並於上周完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定未來1個月內完成簽約。

台灣金聯新任董事長即將由農業信用保證基金董事長宮文萍出任，而趕在新董座上任之前台灣金聯也解決「燙手山芋」北港15公頃的工業用地，該地近幾個月來隨著前任董事長施俊吉的去職而受到外界高度矚目。

而該地經過多年拆除廢棄廠房、機器設備、大煙囪及清運廢棄物與整地後，於最近二年間歷經三次公開標售流標，台灣金聯指出，1月15日最後一次流標後，經該公司多方洽訪尋找買主終於成功。

台灣金聯也透露，本案買方具有深厚的工業區開發專業及經驗，所屬團隊在工業用廠房的開發及交易實績不少。買方並稱，等順利完成產權過戶登記後將儘速開發，租售作為中小型企業或廠商使用，以創造大北港地區就業機會及繁榮地方為開發目標。

台灣金聯表示，經由這塊大面積工業用土地於流標後即有買方洽購開發，除了顯示該開發商精準的選擇及睿智的眼光外，買方並看準台商因應川普2.0 回台設廠需要、政府前瞻產業政策、台灣產業及經濟將持續進化與發展，充滿信心，顯見廠商對工業用土地需求仍然殷切。

台灣金聯指出，由本出售案過程顯示，金聯公司對於土地資產之處分，一直兼顧產業發展、市場需求、合理市價、政策落實及股東權益，並秉持公開透明的態度處理。相信本案大面積土地，必然能讓萬有紙廠停工20多年後，改善北港地區的就業環境，建廠可衍生之龐大商機及增進地方政府稅收，一併帶動當地產業升級、降低設廠土地成本、增進民眾工作機會等多贏局面。

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