台灣金聯持有北港15公頃工業用地業售出了！價格曝光

台灣金聯資產管理公司持有位於北港之15公頃工業用地 （原為萬有紙廠），經過多年拆除廢棄廠房、機器設備、大煙囪及清運廢棄物與整地後，於最近二年間歷經三次公開標售流標（公告底價32.3億元）；於1月15日最後一次流標後，經該公司多方洽訪尋找買主，終於在春節後有買方提出要約金以32億元申購，台灣金聯並於上週完成內部審議程序，同意以該價格出售，預定未來1個月內完成簽約。

台灣金聯透露，本案買方具有深厚的工業區開發專業及經驗，所屬團隊在工業用廠房之開發及交易實績不少。買方並稱，俟順利完成產權過戶登記後將儘速開發，租售作為中小型企業或廠商使用，以創造大北港地區就業機會及繁榮地方為開發目標。

台灣金聯表示，經由這塊大面積工業用土地於流標後即有買方洽購開發，除了顯示該開發商精準的選擇及睿智的眼光外，買方並看準台商因應川普2.0 回台設廠之需要、政府前瞻之產業政策、台灣產業及經濟將持續進化與發展，充滿信心，顯見廠商對工業用土地之需求仍然殷切。

台灣金聯指出，由本出售案過程顯示，金聯公司對於土地資產之處分，一直兼顧產業發展、市場需求、合理市價、政策落實及股東權益，並秉持公開透明的態度處理。相信本案大面積土地，必然能讓萬有紙廠停工二十多年後，改善北港地區的就業環境，建廠可衍生之龐大商機及增進地方政府稅收，一併帶動當地產業升級、降低設廠土地成本、增進民眾工作機會等多贏局面。