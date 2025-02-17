碳有價今年上路 彭啓明：將要求進口廠商試申報碳足跡

環境部長彭啓明17日指出，自己已受邀至歐盟CBAM的網絡中，關注發展，拿到文本後，我方會最快在今年底有法案程序。此外針對，今年起排碳有價，因此今年就會要求進口廠商比照歐盟的規範試行申報碳足跡。

環境部與經濟部水利署今天簽署合作備忘錄。彭啓明表示，對於CBAM 接下來會有公聽的過程，歐盟也注意到台灣關注這項議題，他以正式受邀至歐盟CBAM的網絡中；歐盟目前還沒有正式公布細節，因此台灣不會馬上就會有新的措施出來，但會密切關注。

彭啓明說，由於CBAM同時也會受到世貿組織（WTO）的約束，兩者的關係要等到文本細節公開後才會比較清楚，如果歐盟CBAM順利在今年7、8月發布正式文本，台灣很快就會跟上，快得話今年年底前會有法案程序，也會請財政部、經濟部共同研商。

此外針對我國水泥、鋼鐵業者不斷外地傾銷的業者都沒有申報排碳量，對此，彭啓明表示，已經開始列舉這些名單，並且進行跨部會整合。例如，正在與國貿及關務系統進行協作。細節部分尚未完整，但之後會對外宣布。我們一定會執行相關措施，因為這關乎保護本地廠商的利益。

彭啓明也舉例水泥業，從印尼、越南進口的水泥約佔國內市場的三分之一，這部分未來一定會納入列管，其次是鋼鐵業，主要受影響的是這兩個產業，其他產業則是進口量較小並無此問題，因此，目前正在與國貿單位及貿易總署討論解決方案，細節部分還在進行。

此外，彭啓明也提到，美國總統川普上任後，對各國關稅訂定有不同的作法，因此現在也在觀察美國關稅與CBAM如何融合，是未來的重點。

對於總量管制，彭啓明則提到，目標是 2026 年下半年開始實施，並於 2027 年正式推動，不過，這是一個巨大的挑戰，甚至比碳費更難推動。例如，若要設定台積電（2330）的碳排放上限，應該是1,000 萬噸還 800 萬噸？這涉及總量管制的目標，必須經過充分討論，因此，總量管制與碳費若要並行，可能需要較長的適應期。目前，大約九成的企業會選擇「B 方案」，即提出自主減碳計畫，其中約二成會採用「A 方案」。未來，我們可能讓部分 A 方案或 B 方案企業納入總量管制與排放交易機制，使其逐步從碳費過渡到新的制度。