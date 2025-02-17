快訊

遊日弄丟護照怎麼辦？她親身經歷分享步驟：報案後要拿對證明

台股上漲352點收23,505點 台積電上漲25元收1,085元

機捷通車8年…當年買「這兩站」的人最賺 坪價翻倍

因應川普2.0 全球AM車門把手製造龍頭虎山布局美洲市場

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將掛牌上市。圖為虎山董事長陳映志。記者林海／攝影
全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將掛牌上市。圖為虎山董事長陳映志。記者林海／攝影

全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將於3月中旬掛牌上市，董事長陳映志表示，隨著AM 2.0產品線的擴展，未來幾年，北美市場的營收持續成長有望，而中南美洲及其他市場將有進一步擴張潛力，未來10年也規劃以併購、入股與策略合作等方式布局10個利基產品，更已經有併購標的。

陳映志表示，今年營收會有雙位數成長，雖然產品會面臨關稅問題，而川普2.0的走向無人可預測，但虎山會以擴大在美國投資方式應對，也已經在美東賓州買下辦公室，川普的關稅戰對於虎山會是一項契機。

虎山是全球唯一通過美國汽車零件協會（CAPA）702／703認證的企業，該認證涵蓋高解析度車用鏡頭及汽車傳感器，累計開發超過500種產品，銷售遍及美洲、歐洲、亞洲等100多個國家，擁有超過500家客戶，並在北美市場擁有顯著的市場領導地位。

陳映志表示，虎山產品線涵蓋AM車門把手、車用鏡頭及多樣化汽車零組件，每年銷售超過1000萬支車門把手，擁有超過2萬種不同品號，其中車門把手營收占比約為62%，車用鏡頭占10%，而其他零組件則約占28%，而目前CAPA認證產品只占營收不到1%，會是未來很大的成長動能。

陳映志進一步指出，虎山耕耘AM市場超過40年，與全球主要進口商通路等建立穩固的合作關係，並透過完善的產品線滿足不同市場的需求，北美市場為主要營收來源，約占72%，歐洲占9%，其他地區則占19%。

根據Allied Market Research的報告表示，2023年全球汽車售後市場規模約為7200億美元，預計至2028年將成長至9300億美元，年複合成長率約5%；此外，根據S & P Global Mobility的數據顯示，美國2023年道路上的平均車齡已達12.5年，消費者因新車價格上漲轉向維修市場，且AM零件價格僅為OE（原廠）零件價格的30~50%，隨著舊車維修需求日益增加，進一步推動AM市場的發展。

陳映志表示，虎山除了車用手把穩居全球市佔領先外；車用鏡頭方面，美國郵政署（USPS）貨車訂單已於2024年9月陸續出貨，除了既有的AM車用鏡頭成長外，加入USPS訂單更帶動 2024 年車用鏡頭營收攀升。隨著首批出貨獲得客戶的肯定，2025年該產品出貨量更可望呈現大幅的成長。

延伸閱讀

想開除特別檢察官被擋 川普要求最高法院介入

機器人、川普關稅都受惠 和大放量鎖漲停

美刪「不支持台獨」趙少康：別盡信美國、川普說變就變

聯合國：川普凍結對外援助恐致數百萬人死於愛滋

相關新聞

機捷通車8年 當年買這兩站的人最賺、這站只漲9%

機場捷運將於3月迎來通車8周年，台灣房屋集團根據內政部實價資料，統計機場捷運各站通車8年間周邊房價漲幅，A7體育大學站漲...

2024年全台五大移民熱區 新北這區淨遷入近7千人居冠

人口一向被視為房市的票房保證，中信房屋研展室彙整內政部戶政司的淨遷徙數據和實價登錄成屋交易資料，盤點2024年全台淨遷入...

因應川普2.0 全球AM車門把手製造龍頭虎山布局美洲市場

全球最大AM（Aftermarket）車門把手廠虎山實業將於3月中旬掛牌上市，董事長陳映志表示，隨著AM 2.0產品線的...

環狀線災損遭雙北市求償逾19億 中工：鑑定單位黑箱作業、立場非公正

新北市捷運環狀線在去年4月3日大地震造成鋼箱梁位移，發生軌道位移變形、伸縮縫損害、隔音牆變形等現象，停駛六個月修復，不過...

桃園機場捷運線通車8年、這兩站房價翻倍 專家：三大優勢引首購出手

據內政部實價登錄資料，桃園機場捷運線各站通車八年間周邊房價漲幅，其中A7體育大學站漲幅高達170%，A18高鐵桃園站上漲...

信義開發得標捷運土城樹林線首案 LG17站

信義企業集團旗下信義開發取得捷運土城樹林線首個捷運開發案「LG17站出入口A捷運共構大樓」開發權，14日與新北市政府捷運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。