台馬二號海纜全斷 數發部啟動微波備援、加速修復

數位發展部16日再次接獲中華電信（2412）通報，原已排修的臺馬二號海纜再次發生芯線斷裂障礙，並因故障斷點增加，進一步發展為全斷狀態。該公司隨後依標準作業程序通報海洋委員會海巡署，請求該署協助調查斷纜原因。

數發部表示，由於臺馬三號海纜在1月15日已經發生全斷障礙，數發部即請中華電信緊急啟用微波系統，以確保臺灣與馬祖之間通訊不受影響，保持正常運行，並協調海纜船加速修復臺馬二號及三號海纜。

數發部說明，國家通訊暨網路安全中心（NCCSC）收到中華電信通報，114年2月16日中午12時49分，位於我國新北市外海的臺馬二號海纜發生全斷障礙。為維持馬祖地區通訊暢通，數發部已指示中華電信啟用微波備援系統，將原本經由該海纜傳輸的語音通訊與網際網路服務移轉至微波鏈路。同時，數發部也請中華電信協調已於2月2日抵達高雄的海纜船，於臺馬三號維修完畢後，立即進行臺馬二號海纜的修復工作。根據中華電信回覆，在海象條件允許下，臺馬三號海纜及臺馬二號海纜預計最快分別於2月底及3月底完成修復。

數發部進一步說明，臺馬二號海纜的芯線老化問題已在過去數月內出現，中華電信曾於113年10月3日、114年1月22日通報芯線斷裂障礙，但所餘正常芯線仍可維持臺灣、馬祖之間的通訊。此次臺馬二號海纜全斷事故發生後，數發部已經要求中華電信依其關鍵基礎設施（CI）安全防護計畫啟動應急備援措施，並以足夠的微波頻寬（12.6Gbps，高於馬祖地區平日流量高峰9.5Gbps）優先提供政府機關、銀行、醫院等關鍵基礎設施維持通訊服務，確保當地民眾在海纜搶修期間可繼續進行ATM提款、信用卡及網路交易等日常生活所需服務。

此外，數發部已報請行政院核定臺馬海纜為關鍵基礎設施（CI）。未來數發部將持續秉持「備援再備援」的原則，強化離島通訊網路韌性，包含於政府關鍵節點布建非同步衛星站點、補助電信業者擴充微波容量，並建設臺馬4號海纜，透過多元異質的通訊備援及應變機制進一步提升整體通訊穩定性，確保政府與民眾的生活不中斷。