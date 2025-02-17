盼提升國家算力 產學界呼籲投資人才

「沒有算力就沒有AI，盼政府成立算力整合平台！」國民黨立委賴士葆17日舉行座談會指出，台灣目前算力排名全球11、AI排名21名，但沒有算力就沒有AI，盼國科會與數發部成立算力整合平台。資策會產業情報研究所所長洪春暉則建議，要注意資料格式整合；前中廣董事長趙少康則強調，高階人才很重要。

培養最頂尖人才

賴士葆表示，台灣算力排名全球11名、AI發展21名，但目前算力仍不夠，且台灣自己推動的大型語言模型TAIDE使用率也慘不忍睹，呼籲數發部結合產官學，成立算力平台；針對國科會，賴士葆說，TAIDE目前全球排名僅31名，希望投入更多資源，讓排名可在2年內提升到前10名，「否則民眾現在還是在用ChatGPT」。

前中廣董事長趙少康指出，政府曾說要10年花100億發展AI，根本不夠。他舉例說，我國大專院校很多頂尖人才，但卻無法向外國或是DeepSeek一樣，能有「最頂尖」，有辦法開發大型模型的人才。因此他希望國內有更多課程，政府與企業也可積極向國際招募「最頂尖」人才。

優化客服服務

他指出，將本次「DeepSeek崛起，我國應如何搶救AI發展困境」座談會的題目「如何發展AI」等餵給DeepSeek，2秒答案就出來了，還比人類想得更好：包括鼓勵企業與研究單位合作、完善法律規範、建立監管機制、增加相關課程、吸引國際人才，與國際一同制定AI標準，關注AI對社會的影響等。

台哥大資訊群資深處長吳竹松則表示，台哥大目前在AI的應用主要是在客服方面，原本希望透過ChatGPT直接回答客服問題，但後來成效不好，因此改成包括通話即時語音辨識、後台資料提前查詢等，讓人工客服人員的服務更加快速。他說，DeepSeek的方法可讓算力下降到可負擔水準的話，加速資料品質提升會是挑戰。

培養非理工AI人才

資策會產業情報研究所所長洪春暉也說，許多資料牽涉隱私與機密，且跨行業的資料格式未必一致，如何界定企業內部資料能否拿出來訓練的標準，還需要更多的探討。吳竹松另外建議，培養非理工科系增加AI課程訓練，不要只有培育硬體人才。

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