推動環境永續經營 水利署與國家環境研究院簽署MOU

經濟部水利署與環境部國家環境研究院在簽署合作備忘錄，期盼未來透過跨域整合研究資源，在氣候變遷調適等議題進行合作，攜手對抗氣候變遷所帶來的挑戰。

環境部長彭啟明表示，水利署無論在工程減碳、自然碳匯、氣候變遷調適及河川環境治理均有相當成效，環境部希望未來與水利署包括透明淡水河計畫及二仁溪河川環境整治等五大領域，進行系統性治理的跨域合作。

水利署長賴建信表示，未來將以循證治理方式，整合水利署、環境部及相關單位的監測站資料，盤點不同季節、時間淡水河水質變化，針對主要污染源採取相應措施。另外因氣候變遷導致海水位上升及暴潮位變化，亦影響淡水河受污染水體排出。

水利署與國家環境研究院結合在各自專業領域內的經驗與資源，自今年起將執行先導計畫，針對氣候變遷下「水太多、水太少、水太髒」相關議題進行資料及技術盤點，並於2026年起共同啟動氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合第一期計畫，將透過建立公開平臺提供循證治理所需空間資訊資料，藉由中央與地方政府及民間合作，以科學數據為基礎提出跨域整合調適具體行動方案。

此外，為因應各重要產業需求提供氣候服務進行整體規劃，將淹水、乾旱、水質、土壤、空氣、汙染、廢棄物等「地圈」領域進行複合型災害風險科研資料及調適策略整合，並透過建立開放平台提供地方政府及民間各業推動ESG，服務公私部門對實體風險評估的需求，以推動流域淨零減碳、綠領人才培訓以及促進水利產業發展等，強化各界經營管理面對氣候變遷的挑戰。