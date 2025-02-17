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油電糖水國營事業 僅台糖賺錢

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部轄下四大國營事業去年財報陸續出爐。台電中油因國際燃料價格尚未回到俄烏戰爭前水準，以及民生用電用油凍漲，去年分別虧損四一一億元、三五五億元；台水因投入自來水工程，去年虧損四十一點八億元。油電糖水四大國營事業中，只剩下台糖獲利，去年稅前淨利五十七點五一億元。

截至去年底，台電累虧高達四二二九億元，因政府撥補台電兩千億元預算恐落空，經濟部將在三月電價審議會，討論四月電價；國內水價卅一年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。

油價方面，中油雖有公式，但受限「平穩措施」與「亞鄰最低價」雙緊箍咒，中油爭取合理反映成本。經濟部已在討論鬆綁「亞鄰最低價」。

台糖去年七大事業部只有油品、商銷及休憩等三個事業部有淨利，砂糖、精農、生技、及畜殖等四個事業部虧損不一。

中油 台電

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