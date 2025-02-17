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政府推動兆元投資方案 上半年公建商機衝1,143億

經濟日報／ 記者胡順惠翁至威／台北報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

推動兆元投資方案，政府積極釋出公共建設商機，財政部統計至元月初，今年上半年可望釋出1,143億元公建商機，其中包含四件百億大案，包含高雄捷運橘線聯開案、新北土城樹林線捷運開發案、板橋第二運動場、高雄AI焚化爐等。

財政部統計，去年全年民間投資公共建設簽約件數共123件，民間投資金額1,349億元，雖金額是近五年新低，但已連續七年突破千億。

政府推動兆元投資方案，要引導兆元資金投資台灣，其中透過創新促參推進機制擴大公共建設案源，是重要策略之一。行政院已組成促參公共建設提案平台，並於去年底召開首次專案會議，並要求財政部公布個案準備情況及公告招商階段各項案源，供各界投資參考。

財政部盤點至元月初已有超過30案潛在案源，計畫規模合計達1,143億元，預計今年6月前釋出，又以高雄市、新北市推案最積極。

其中，由高雄市政府推動的高雄捷運橘線O9站聯合開發案，規模174億元，是目前最大案，此案具備交通優勢，也鄰近體育休閒場域，可結合周邊運動休閒產業，打造新地標。

第二大案是新北市板橋第二運動場體育場新建營運移轉（BOT）案，目前正公告招商，投資金額150億元，預計改建為多功能巨蛋。

第三大案是高雄市AI智能高效焚化爐BOT案，投資金額124億元，從原本公有公營的焚化廠，改以BOT招商；第四大案則是新北市政府主導的土城樹林線LG15、16、19站等捷運開發案，合計規模116億元。

據了解，政院促參推進專案會議中請各部會盤點案源，並規劃未來四年中央11個重點部會推動民間參與公共建設金額目標值，預計吸引民間投資2,636億元，並請相關部會評估採多元方式，例如政府有償取得公共服務、公私部門共同投資、中央及地方政府合作等。

財政部

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