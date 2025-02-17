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詐騙國安危機 全國遭詐500億

美國務院更新官網 學者：文字保留彈性 美立場未變

三大國營事業去年虧損 水電油價都要檢討

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部旗下四大國營事業2024年財報陸續出爐。台電及中油因國際燃料價格未回到俄烏戰爭前水準，以及民生用電用油凍漲，去年分別虧損411億元、355億元；台水因投入自來水工程，去年虧損41億元；僅台糖獲利，去年稅前淨利57億元。

截至去年底，台電累虧仍高達4,229億元，因政府撥補台電2,000億元預算恐落空，經濟部將在3月電價審議會討論4月電價；國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。未來電價、水價走勢受外界關注。

油價檢討亦有規畫。中油油價雖有公式，但仍有「平穩措施」與「亞鄰最低價」雙緊箍咒，中油積極爭取合理反映成本，經濟部已在討論鬆綁「亞鄰最低價」，讓中油多一點調整空間，惟何時端上檯面討論則未定。

中油因配合政府穩定物價，吸收民生、產業油氣價格，去年稅前虧損355億元、累積虧損達691億元，超過資本額一半，負債比近93%，財務狀況堪憂；今年若油氣價格無法合理反映，估再虧損300億元。

台水2024年虧損41億元，與2023年虧損42億元接近。台水近年投入自來水工程，都是自行借貸，如今借款已高達1,000多億元，每年都須支付利息費用；其次，這些工程陸續完工，財產要入帳，就會衍生出折舊攤提。此外，台水今年起投入「持續推動降低漏水率計畫」，八年再投入807.7億元，達成2031年漏水率降至10%。這代表著台水還得舉更多債支應，虧損很難改善。

中油 台水

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