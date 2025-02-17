累計虧損4,229億元…台電財務自救 五箭齊發

台電累計虧損高達4,229億元，為了力拚改善財務，開源節流措施五箭齊發，包括擴大綠電轉售、房地活化、調升線路設置費率、降低資金成本、精進燃料採購策略等。

經濟部撥補台電預算遭立法院刪除，台電為自救祭出五大招，然而因財務改善措施是陸續呈現，若國際燃料價格無明顯回落，五大開源節流措施可增加淨收益有限，台電無法單靠自身財務改善而達成損益兩平，電價調漲仍面臨壓力。

台電推估，在現行電價下，預估2025年至2027年仍處於售電虧損，若國際燃料價格無明顯回落，開源節流措施在今年約只增加20億元收益，2026年則增加60億元，到2027年也僅增加91億元，與高達4,000多億元累虧相比，猶如杯水車薪。

台電採行五大自救措施，第一是擴大綠電轉售。台電規畫將自建綠電於2025年中推出「RE30」低碳電，預估今年可增加5億元收益，隨著綠電釋出，至2027年可增加至30億元收益。

第二招是房地活化。台電預估，台電部分不動產開發案場如台北市嘉興街、仁愛路臨停土地等案開發完成，增值利益約20億元；至於量體較大的開發案，如北儲、特貿三等案，預計要至2029年後完成。

第三招是調升線路設置費率。因輸配電成本逐年提高，2024年經濟部電價費率審議會已決議自2025年起調升高壓以上新增用戶線路設置費45%，預計每年可增加15億元。

第四招是降低資金成本。台電表示，過去三年央行升息六次，重貼現率由1.125%調升至2%，以及台電資金需求仍高，且較低利率之舊有債項陸續到期償還，新舉借債項借款利率相對高，未來借款平均利率持續攀升。

台電並預估2026年至2027年綜合借款利率為1.73%，將持續觀察資金市場情勢伺機洽降利率，於利率相對低檔之際，舉債固定利率的借款並發行公司債，以抑低整體債項平均利率，預計2026年至2027年每年可撙節利息支出25億至26億元。

第五招是精進燃料採購策略。台電將視情況機動調整長約與現貨採購比例，開拓新供應商增加競爭性，以抑低採購成本。此外在穩定供電及國家安全前提下，檢討燃料庫存合理天數，降低資金積壓及管理負擔，調整船期，減少滯船費用。