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虧慘了！經濟部四大國營事業 去年只剩「這一家」賺錢

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虧慘了！經濟部四大國營事業 去年只剩「這一家」賺錢

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為台糖砂糖產品。圖／台糖公司提供
圖為台糖砂糖產品。圖／台糖公司提供

隨著立法院開議，經濟部旗下四大國營事業2024年財報陸續出爐。台電及中油因國際燃料價格未回到俄烏戰爭前水準，以及民生用電用油凍漲，去年分別虧損411億元、355億元，成為難兄難弟。台水因投入自來水工程，去年虧損41.8億元。油電糖水四大國營事業中，只剩下台糖獲利，去年稅前淨利57.51億元。

台電去年虧損收斂至411億元，但累虧仍高達4,229億元，因政府撥補台電2000億元預算恐落空，經濟部將在3月電價審議會，討論四月電價；國內水價31年未調整，行政院長卓榮泰日前指示經濟部啟動合理檢討。未來電價、水價走勢，外界關注。

油價檢討亦有規畫。中油油價雖有公式，但仍有「平穩措施」與「亞鄰最低價」雙緊箍咒，中油積極爭取合理反映油價成本。經濟部內部已在討論鬆綁「亞鄰最低價」，讓中油多一點調整空間，惟何時端上檯面討論則未定。

中油因配合政府穩定物價政策，吸收民生、產業油氣價格，去年稅前虧損355億元、累積虧損達691億元，超過資本額一半，負債比近93%，財務狀況堪憂；今年若油氣價格無法合理反映，估再虧損300億元，中油盼政府給予補助或增資支持。

而台水2024年虧損41.8億元，與2023年虧損42.6億元接近。台水表示，台水近年來投入自來水工程，都是台水自行借貸，如今借款已高達1000多億元，每年都必須支付一筆利息費用，利息只會多不會少；其次，這些工程陸續完工，財產要入帳，就會衍生出折舊攤提。此外，台水今年起投入「持續推動降低漏水率計畫」，八年再投入807.7億元，達成2031年漏水率降至10%。這代表著台水還得繼續舉更多債支應，因此台水虧損很難改善。

台糖2024年營業收入315.60億元、營業利益29.30億元，稅前淨利57.51億元。七大事業部只有油品、商銷及休憩等三個事業部有淨利，砂糖、精農、生技、及畜殖等四個事業部，虧損不一。

台糖去年獲利的主因來自於土地租賃、物業管理、以及油源服務的穩定收入。虧損較多還是來自畜殖事業部，主因是豬場改建進度落後，一邊養豬，一邊蓋廠，豬隻養得少，也養得不好，從年產30萬頭變成17萬頭。台糖現在台中、彰化、嘉義、台南到屏東等興建13座豬場，加上東海豐共14座豬場，若能完成，預計可挹注台糖獲利。

中油 台水 台糖 經濟部

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