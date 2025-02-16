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台塑石化：17日起汽油價格不變 柴油漲0.1元

中央社／ 台北16日電

台灣中油今天宣布依平穩雙機制調整國內油價，台塑石化公司跟進，17日凌晨1時起汽油批售價格不調整，柴油批售價格每公升調漲新台幣0.1元。

台塑石化油價調整後，加盟加油站參考零售價為92無鉛汽油每公升29.8元、95+無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.8元。

台塑石化表示，受到以色列與哈瑪斯停火面臨破局、中東緊張局勢升溫，以及美國與俄羅斯同意就結束俄烏戰爭展開談判等多空因素影響，促使國際油價上下震盪，均價與上週相當。

考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，台塑石化決定自2月17日凌晨1時開始，調漲柴油批售價格每公升0.1元，汽油批售價格不調整，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑 國際油價 新台幣

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