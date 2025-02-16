台塑石化：17日起汽油價格不變 柴油漲0.1元

最新勞保精算報告指出，勞保基金破產時間可望再延後三年，由前次精算的2028年延至2031年。不過，勞動部的勞工生活及就業狀況調查，首次細部調查國人退休費用來源比重，結果勞保及勞工退休金明顯較過去大降，比重與靠儲蓄加上投資所得相當，而且愈年輕勞工打算靠儲蓄及投資比重愈高，顯示年輕族群對勞保還是沒信心；另外打算靠再就業收入賺取生活費成為新選項，且不限高齡族群。這些結果透露什麼訊息？

2025-02-16 08:00