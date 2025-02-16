企業生一群小金雞上市櫃？蔡鴻青：外商邏輯是留在母體

台灣家族企業交棒晚，排名不斷後退，面臨交棒挑戰，大型企業則讓集團事業體上市櫃開枝散葉，台灣董事學會發起人蔡鴻青觀察，台灣很多規範都跟外資不同，企業切割上市在國外資本市場讓人覺得很奇怪，外商邏輯是：好的事業一定留下來，怎麼會把好的切出去？切光，母體就沒有東西了。

台灣資本市場有許多跟國際不同的走向，如控股公司規範及集團成員上市櫃操作。蔡鴻青表示，台灣法律規定有不少是台灣獨有做法，比方控股公司的架構，在國外是成立Day 1就是控股公司，台灣則不然，一般企業轉型為產業控股，這樣做不易吸引外資投資，且全世界只有台灣控股公司每月報營收，國外是不可能這樣做的。

他解釋，產業控股跟投資圈的控股公司談的是不一樣的概念，外資投資人買台泥（1101）一定是要買水泥股，不會又想買電池或連鎖飯店，但台灣這樣純粹的標的往往公司太小，沒有交易量，但從企業經營角度來說，多角化讓營運相對穩定，但主動型基金並不想投資這樣的標的。

他觀察台灣產業未來會有幾個趨勢，首先是台灣許多企業開始到東南亞投資，未來在東南亞或許會出現龍頭型企業，食品業也開始往美國走，比方八方雲集（2753）或王品（2727），或將跟著台積電（2330）布局。

全球六分之一人口講中文，他表示，但家族企業僅台灣有，還發展到第二至三代，只是「目前第三代中還沒看到幾個有能力接班的，實在讓人擔心」蔡鴻青說。

他表示，中國大陸企業目前多還在第一代，但未來20年，百大家族企業中，台灣的家數跟排名恐一直往下掉，台灣的企業分化將愈來愈清楚，龍頭企業愈來愈大，台灣上市櫃1,800家公司中，有1,200～1,300家偏中小型跟外資絕緣，家族企業數量也從70家變成20~30家，變得很小。

統一（1216）集團算全球前十大的大型食品公司，但他認為做法策略卻還不是大型全球公司的做法，比較偏中型，他認為這是很奇怪之處。

他認為，家族企業消失，有多個原因，首先是家族接班接不起來，也可能是第一代不放權或不放心，也可能是真的沒辦法交棒，沒有人勝任。

他認為，台灣很多大型家族企業從紡織到水泥龍頭，後面沒有看到半個人（沒接班人安排），這是令人憂心處，好在現在這些大型企業領導人才70幾歲，還可以繼續領導數十年，台中工具機產業未來挑戰也會更大，因為過去採取策略是比日本便宜3成，但未來因為匯率關係，日廠降價3成就打死台廠了，加上無法西進中國大陸，夾在產業鏈中間的業者很容易陣亡。

蔡鴻青指出，台灣已進入轉型3.0階段，需要做許多資金投資很大（如半導體）或應變動作很快的佈局，但這都不是家族企業擅長的，台灣家族企業必須走向共治，讓專業經理仁上來，家族則要往後退。

但家族與經理人，該怎麼退跟怎麼進？蔡鴻青表示，專業經理人沒公司股票，為何要效忠企業？家族持股現在普遍沒那麼多，卻又不願意退，董事長或家族未來該怎麼在公司中發言？這些都需要做出協調，才能讓外資看到中小型企業投資價值。

蔡鴻青指出，家族企業需要談交棒，把位子挪出來慢慢交給專業經理人，退到董事會去，科技業也有很多類似問題，包括老化問題或欠缺附加價值的課題，他認為EMS電子五哥很多大股東也已沒有很多股權，也面臨轉型挑戰，但領導人仍不交棒。

他表示，地緣政治效應下，中國跟台灣的現況緊張，很多跨國企業的台灣分公司過去是向中國報告，現在則取消，壞處是台灣在全球市場中因為佔比太小不易被看到，其次，國際現在需要去中國（紅色）供應鏈市場，台灣相對受惠，但他認為不必過於高興，這屬於短多長空。