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中油：明（17）日起汽油價格不調整、柴油漲0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，自明（17）日凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油調漲0.1元。圖／本報資料照片
台灣中油宣布，自明（17）日凌晨零時起，汽油價格不調整、柴油調漲0.1元。圖／本報資料照片

台灣中油宣布，自明（17）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升29.0元，本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.7元。

台灣中油表示，本周受歐洲寒冬取暖用油需求增加及美國擴大對伊朗石油制裁影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B周均價上漲0.26美元，新台幣兌美元匯率升值0.053元，漲幅為0.14%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.0元及0.8元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收0.6元及0.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.4元，平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.0元及0.7元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升價格調漲0.1元。

中油 油價 調漲

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