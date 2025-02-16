官方鼓勵銀行融資風電

為解決離岸風電融資難的問題，財經部會今年上半年將討論提升本土銀行參貸意願，據了解，主要將透過台灣智慧電能公司擔任大盤商，將統購綠電直售給中小盤售電業者，提升綠電經營彈性，增加銀行端願意融資行列，預計最快今年上半年就可看到效果。

基於施工成本不斷增加，根據經濟部推算，2030年前區塊開發還需要1.08兆元的融資。

依經濟部公布的進度，台智電仍處在募資階段，雖說目前以中鋼為主導，不過後期隨民間企業逐步投入，中鋼持股會調降，未來並不會主導台智電。

經濟部表示，台智電民間參與踴躍，除泛公股參與外，已有六家民營企業，包括日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電等，已簽署MOU表達入股合作，也有其他大廠提出投資意願。

此外，根據經濟部規劃的旗艦計劃，離岸風電部分2030年要達到10.9GW，2035年達到18.4GW，目前面臨另一大困難就是2030年以前的設置空間需求已滿足。

為解決難題，國發會將推出三大強化措施，在空間上將與國防部、交通部、農業部進行跨部會研商，有關國防空間、西部海域航道、 北方三島漁場多元共榮使用的設置範圍，預計今年3月會有新進展。

此外也會在規費上祭出減免措施，包括碼頭租金、電網費用等，相關細節做法預計在今年3月出爐。