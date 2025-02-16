聽新聞
0:00 / 0:00

官方鼓勵銀行融資風電

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
離岸風電示意圖。聯合報系資料照
離岸風電示意圖。聯合報系資料照

為解決離岸風電融資難的問題，財經部會今年上半年將討論提升本土銀行參貸意願，據了解，主要將透過台灣智慧電能公司擔任大盤商，將統購綠電直售給中小盤售電業者，提升綠電經營彈性，增加銀行端願意融資行列，預計最快今年上半年就可看到效果。

基於施工成本不斷增加，根據經濟部推算，2030年前區塊開發還需要1.08兆元的融資。

依經濟部公布的進度，台智電仍處在募資階段，雖說目前以中鋼為主導，不過後期隨民間企業逐步投入，中鋼持股會調降，未來並不會主導台智電。

經濟部表示，台智電民間參與踴躍，除泛公股參與外，已有六家民營企業，包括日月光、東和鋼鐵、長春石化、台達電等，已簽署MOU表達入股合作，也有其他大廠提出投資意願。

此外，根據經濟部規劃的旗艦計劃，離岸風電部分2030年要達到10.9GW，2035年達到18.4GW，目前面臨另一大困難就是2030年以前的設置空間需求已滿足。

為解決難題，國發會將推出三大強化措施，在空間上將與國防部、交通部、農業部進行跨部會研商，有關國防空間、西部海域航道、 北方三島漁場多元共榮使用的設置範圍，預計今年3月會有新進展。

此外也會在規費上祭出減免措施，包括碼頭租金、電網費用等，相關細節做法預計在今年3月出爐。

中鋼 經濟部 離岸風電

延伸閱讀

中國最大山地風電項目 新疆木壘風電成功併網

陸單體容量最大 新疆木壘風電併網

肯亞風電男在台醉鬧飯店 櫃檯人員生平首次壓制擊倒黑人…被迫和解6千元

成本太高！三菱擬重新評估日本離岸風電計畫 暗示這件事

相關新聞

外銷連十紅 可能中斷

經濟部將在本周四（20日）發布1月外銷訂單金額統計。第1季為電子產業傳統接單淡季、今（2025）年春節九天連假落在1月、...

官方鼓勵銀行融資風電

為解決離岸風電融資難的問題，財經部會今年上半年將討論提升本土銀行參貸意願，據了解，主要將透過台灣智慧電能公司擔任大盤商，...

台水啟用沙鹿配水中心小水力發電 預估有715瓩

台水公司於14日正式啟用與台灣化學纖維股份有限公司雙方合作之「沙鹿配水中心小水力發電」設施，此小水力發電裝置容量規劃71...

2025年房價走勢分析 購屋族能討價還價多少？

房市成交量農曆年前就開始衰退，價格也有鬆動的跡象，但許多機構包括國泰金控的國民經濟信心調查等，都顯示買方跟賣方之間對價格的看法仍存有很大歧見，甚至賣方因此趨於惜售。民眾此時想要買房，到底有多大還價的空間？

總統出席八大工商團體新春活動 工總：電價漲對產業不好

經濟部3月中下旬將召開電價審議會評估電價是否4月起調漲，工總理事長潘俊榮昨（14）日表示，「電價最好不要調漲，對全民都不...

賴總統：政府確保至2032年穩定供電

八大工商團體昨（14）日共同舉行春節聯誼，賴總統應邀出席時表示，政府將持續推動投資台灣三大方案、投資抵減等政策，他並保證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。