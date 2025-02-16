外銷連十紅 可能中斷

經濟部將在本周四（20日）發布1月外銷訂單金額統計。第1季為電子產業傳統接單淡季、今（2025）年春節九天連假落在1月、以及全球終端需求仍未全面回升，經濟部估計1月接單金額為445億至465億美元，年減8.1%至年減4%。1月接單將轉為負成長，將打斷外銷接單連十紅走勢。

經濟部表示，第1季為電子產業傳統淡季，加上全球經濟前景仍受美國新政府經貿政策及地緣政治風險等不確定因素影響，恐抑制外銷接單動能。惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴展，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求熱絡，則有助於延續我外銷接單動能。

根據經濟部廠商調查指出，認為1月接單較去年12月增加占11.4%，持平者占48.8%，而減少者占39.8%；按接單金額計算之動向指數為42.4，因此預期1月接單將較去年12月少，其中資通訊產品、電子產品及光學器材動向指數分別為40.9、45.7、及42.7。

根據經濟部統計，去年12月外銷訂單金額為529.2億美元，年增20.8%，表現優於預期，呈連十紅走勢。主要是拜AI需求帶動，以及年前拉貨動能較預期強勁之賜。2024全年我外銷訂單金額5,895.4億美元，為歷年第三高，年增5.1%，結束連續二年負成長。

官員分析，去年12月接單優於預期，主要有兩大原因：一是AI及高效能運算需求強勁，電子、資通訊產品接單優於預期；二是年前拉貨動能比預期強勁，因農曆春節提早到1月，除了資通訊接單呈月減之外，其餘貨品接單皆優於去年11月表現。

觀察我接單七大貨品，經濟部統計指出，新興科技應用需求強勁，持續推升去年12月電子及資訊通信產品接單成長，分別年增33.5%、24.3%；光學器材因農曆年前客戶備貨需求，帶動面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增，年增17.7%。官員強調，去年12月筆電及手機訂單雖皆增加，惟全球終端需求仍未明顯回升。

在傳統貨品方面，經濟部指出，各國積極擴充半導體產能，帶動半導體設備接單成長，帶動機械產品接單，去年12月年增6.0%。基本金屬製品12月年減4.5%、塑橡膠製品年增5.5%、化學品年減0.6%。

官員分析，自2024年下半年起終端需求有些微復甦，傳產貨品接單也有好轉，但部分傳產貨品受到中國產能開出，致供過於求，近期可先觀察基本金屬及化學品接單是否有進一步改善。