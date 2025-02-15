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台水啟用沙鹿配水中心小水力發電 預估有715瓩

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台化布局綠色能源，與自來水公司合作在台中沙鹿配水中心打造小水力發電廠，14日正式投入運轉，成為全台第一座清水小水力發電廠。台化總經理呂文進（前排左4）與台灣自來水公司董事長李嘉榮（前排右4）共同出席啟用典禮。（台化公司提供）中央社
台化布局綠色能源，與自來水公司合作在台中沙鹿配水中心打造小水力發電廠，14日正式投入運轉，成為全台第一座清水小水力發電廠。台化總經理呂文進（前排左4）與台灣自來水公司董事長李嘉榮（前排右4）共同出席啟用典禮。（台化公司提供）中央社

台水公司於14日正式啟用與台灣化學纖維股份有限公司雙方合作之「沙鹿配水中心小水力發電」設施，此小水力發電裝置容量規劃715瓩（kW），完工後預期年發電量可達480萬度。

台水公司說明，透過盤點各適合場域，擇定於沙鹿配水中心場域設置，此小水力發電裝置容量規劃715瓩（kW），為運用配水中心與前端隧道口調節池76公尺之水頭差，將原本於調節池緩衝消耗之位能，轉而進行發電利用，完工後預期年發電量可達480萬度，相當於台灣1,333戶家庭一整年用電量，且年減碳量可達2,371噸，相較臺北大安森林公園年吸碳389噸，減碳量為吸碳量之6倍有餘，達成環保利用外，於經濟效益上更是雙贏。

台水公司表示，小水力發電具高發電效率及低碳排的優勢，台水運用既有供水管線，於供水安全及穩定前提下發展小水力發電，已設利嘉淨水場、南化水庫下游管線小水力發電案，此「沙鹿配水中心小水力發電案」展現台水公司持續推動綠色能源發展的決心，並將為減少碳排放、提升能源利用效率提供重要支持。

台水 減碳

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