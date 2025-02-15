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油價可望受供需面因素支撐 能源類股具評價面優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
天然資源市場。資料來源：彭博資訊
天然資源市場。資料來源：彭博資訊

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟動能穩健、對於原油的需求強韌，而大陸官方近期推動刺激政策或有助緩解需求成長下滑擔憂，且在印度與其他非OECD國家需求成長帶動下，2025年全球石油需求將持續成長，國際能源署2月報告即小幅上調今年度全球原油需求成長預估。就供給面而言，美國等非OPEC國家原油產出持續處於高檔、供應充沛，美國擴大對俄羅斯的石油出口制裁將顯著增添供應中斷風險，但須關注後續俄烏和談進展與川普政府是否繼續維持此制裁措施，以及是否牽動OPEC+於第2季之後的產量恢復計畫。就能源股而言，油價維持於一定水準且類股自由現金流量充沛資產品質提升，也將增加發放股利、買回庫藏股等股東友善政策，仍具投資價值。

俄羅斯1月石油產量低於OPEC+配額，反應美國擴大制裁效果可能顯現，加以歐洲天然氣價格攀升可能刺激對石油發電的替代需求，推動油價自連三周下跌走勢反彈，不過，美國總統川普宣布將對所有鋼鋁進口加徵關稅，該些關稅可能影響美國能源產業，對所有國家課徵對等關稅也不利市場信心，且川普表示美俄兩國領導人同意就結束烏克蘭戰爭進行談判，提升美國可能取消對俄制裁、俄原油得以再次自由出口的可能性，收斂油價周線漲幅，總計西德州近月原油期貨價格周線上漲0.41%。

美國能源資訊局數據顯示，截至2月7日為止一周，美國商業原油庫存增加410萬桶、連三周回升，汽油庫存減少300萬桶、蒸餾油庫存則增加10萬桶。川普宣布對鋼鋁進口徵收25%關稅、但表示對銅徵收關稅需要更長時間才能實施，壓抑鋁價下跌、銅價則走揚，倫敦金屬交易所三個月期銅價格上漲0.82%、期鋁價格下跌0.93%，關稅議題紛擾引發的避險需求持續推升金價走揚創新高價位，黃金期貨價格上漲2.04%，CRB商品價格指數上漲1.85%。

石油 美國經濟 關稅

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