美國非投資等級債 跟漲抗跌好選擇

富蘭克林證券投顧表示，川普延長關稅戰的時程，不確定性風險仍存。回溯2018年貿易戰最嚴峻時期，美股史坦普500指數波段下跌幅度達近兩成（2018/9/20~12/24），同期間美國非投資級債市因為有較高的息收貼補，跌幅限縮在5%以內，後續半年與一年的反彈幅度更優於股市，展現其強韌的下檔抗跌與上檔跟漲能力。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，預期美國2025年經濟成長可望再成長約2.5%，企業基本面良好、違約率應可維持於低檔，非投資級公司債利差處於區間，債市主要將由息收所驅動。且若川普親商政策發酵帶動企業獲利，公司債市亦可望受惠債信提升而有資本利得機會。

美歐企業債市本周多數收高，非投資級優於投資級。美國投資級與非投資級債漲0.02%與0.05%，歐洲投資級與非投資級債小跌0.01%與上漲0.20%。美國1月通膨數據高於預期，聯準會主席不急於降息，加上川普政策頻頻出招，殖利率於震盪中小幅彈升，所幸企業債市表現韌性。美國投資級債中BBB級債表現優於較高評級，金融與通訊債表現優於大盤，非投資級債中通訊債上漲，當中衛星電視與媒體上漲掩蓋電信與無線的跌幅，金融、工業與循環性消費上漲，能源、醫療與公用事業等下跌，市場評估關稅與制裁對需求前景的潛在影響，使油價在近周走勢震盪。

根據美國投資公司ICI資料顯示，受惠有限的供給與具吸引力的殖利率優勢，美國非投資級債基金自2024年9月以來連續五個月吸引資金流入，反觀投資級債受大量企業發債影響在1月遭資金流出。利差方面，美國與歐洲非投資級債利差收窄2點與7點至262點與301點。