新興市場成長動能具韌性 關注大陸及印度市場機會

富蘭克林證券投顧表示，美國宣布對中國大陸進口商品加徵10%關稅，大陸也宣布對特定美國進口商品加徵關稅以為報復，不過，對大陸而言由於許多出口管制、制裁、關稅都已發生，因此大陸市場關注重點將是國內領域，DeepSeek問世強化市場對於大陸AI領域保持競爭力的信心，同時也提振市場情緒，後續官方若能在政策推動更加積極，應能有助大陸市場延續反彈走勢，短線可先留意3月兩會政策動向。

富蘭克林證券投顧表示，印度經濟的結構性成長前景仍然十分完好，各種跡象均顯示2024年經濟放緩是暫時性的，預期隨著政府支出再次回升、中產階級減稅計畫、印度央行降息等寬鬆財政與貨幣政策發酵，將推動2025年經濟成長動能有所改善，這將有利於實現更好的企業獲利成長。印度在未來幾年將繼續作為引領全球成長動能最為強勁的主要經濟體，其中，消費與消費升級，蓬勃發展的數位經濟及其受益者，以及結構性醫療保健產業的成長潛力特別值得關注。