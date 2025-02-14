連鎖暨加盟協會陳翔玢：2025年中小企業面臨重大考驗

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢指出，今年將是中小企業面臨重大考驗的一年，呼籲業界提前做好準備。記者侯思蘋/攝影
台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢指出，今年將是中小企業面臨重大考驗的一年，呼籲業界提前做好準備。記者侯思蘋/攝影

台灣連鎖暨加盟協會於14日舉行新春團拜，協會理事長陳翔玢指出，零售服務業今年面臨多重挑戰，包括原料漲價、人力成本增加等。陳翔玢表示，2025年將是中小企業面臨重大考驗的一年，呼籲業界提前做好準備。

陳翔玢表示，零售服務業都面臨成本與缺工的衝擊，再加上原物料價格也持續攀升。陳翔玢透露，農曆春節期間各行各業營業額雖然表現亮眼，但開工沒多久就有不少餐飲業出面喊漲，反映出食材成本高居不下。

他坦言，台灣食材的供給有七成仰賴進口，關稅對國內餐飲零售業造成影響很大。

陳翔玢進一步表示，電費上漲也是今年一大隱憂。他指出，政府原計畫挹注台電的千億元預算被刪除，這可能導致電價再進一步上漲。

除了台灣以外，海外零售服務業閉店潮頻傳。陳翔玢舉例，披薩品牌達美樂近期就關閉了多間位於日本的虧損門市，主要原因包括人力短缺以及疫後需求下降，再加上數位支付在日本並不普及等因素，反映出國際情況也不樂觀；入股台灣迷客夏與雙月食品的菲律賓快樂蜂餐飲集團（Jollibee）也宣布退出越南市場，並重新聚焦菲律賓本土市場，他指出，餐飲零售業在海外發展也面臨動盪與挑戰。

面對這些挑戰，陳翔玢強調，台灣連鎖暨加盟協會擁有多樣的資源，可以透過聯合採購等方式提升會員的競爭力。他認為，儘管當前環境充滿不確定性，但只要業界能夠攜手合作，未來仍有很大的發展空間。他呼籲企業應積極應對成本壓力，並善用數位工具提升效率，以在競爭激烈的市場中站穩腳步。

陳翔玢總結，今年對台灣零售服務業來說是充滿挑戰的一年，從電價上漲、原物料成本攀升到國際市場的變動，皆極大地考驗著企業的應變能力。但他也表示，危機也是轉機，透過持續挖掘好的人才與數位轉型，連鎖業者有望在逆境中找到新的成長動能，面對挑戰。

零售業 電價 餐飲業

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